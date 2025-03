Dia da Mulher: Revo presenteia passageiras no mês de março Entre 1º e 31 de março, todas as mulheres que realizaram um voo com a empresa vão ganhar um kit de autocuidado da Costa Brazil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 08/03/2025 - 03h00 (Atualizado em 08/03/2025 - 03h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Promoção no mês das Mulheres Divulgação Revo

O dia 8 de março é uma data de celebração e reconhecimento da força, determinação e conquistas das mulheres ao redor do mundo. Para tornar este mês ainda mais especial, a Revo – referência em mobilidade aérea de alto padrão – anuncia uma ação exclusiva para presentear suas passageiras em homenagem ao Dia da Mulher. Entre 1º e 31 deste mês, todas as mulheres que voarem em formato shuttle (reserva por assento) ou full cabin (fretamento completo da aeronave) para qualquer destino com a Revo, vão receber um kit exclusivo de autocuidados da Costa Brazil, marca “clean beauty” de bodycare, fragrância e skincare sustentável da Amazônia.

Para apresentar a iniciativa, a Revo divulgou um vídeo em suas redes sociais em parceria com a apresentadora e empresária Fabi Saad. Nele, a campanha é detalhada, reforçando o compromisso da marca em proporcionar momentos únicos para suas passageiras. Com o serviço personalizado da Revo, o presente foi pensado para criar momentos transformadores e um voo de helicóptero ainda mais acolhedor, memorável e personalizado para o mês das mulheres.

Kit de autocuidado da Costa Brazil

“Sabemos que algumas vivências têm o poder de transformar. Atuamos como parceiros de mulheres multitarefas, garantindo maior segurança na rotina como um pilar inegociável. Assim como elas, a Revo tem como meta o cuidado com todos, como uma opção de transporte mais seguro para que o público feminino e suas famílias possam se deslocar com conforto e tranquilidade. Nosso compromisso é proporcionar a melhor experiência, unindo responsabilidade e sofisticação. Com essa homenagem, agradecemos a confiança das mulheres que diariamente escolhem viajar conosco, seja a trabalho ou a lazer”, afirma Patrícia Dib, Diretora de Marketing da Revo.

‌



“Cada viagem é uma nova oportunidade de descobrir o mundo e a nós mesmas. Foi assim que vi na Revo uma opção muito segura e transformadora, que me devolves tempo para atividades importantes e dedicação à família”, diz Fabi. A apresentadora reforça que a empresa segue os mais altos padrões de segurança com aeronaves bimotores, dois pilotos a bordo, todas as certificações, nenhuma ocorrência nas operações de voo em 25 anos de história do grupo e decola apenas com condições climáticas favoráveis.

Para ter acesso à campanha promocional, a reserva pode ser realizada pelo aplicativo (Android e iOS), site ou diretamente com o serviço de concierge personalizado da Revo, seja via e-mail (concierge@flyrevo.com) e/ou WhatsApp (11 91639-9937). Os clientes também podem reservar voos privados sob demanda entre São Paulo e regiões próximas, como campo, praia e cidades vizinhas.

‌



Bagagem na mobilidade aérea

Com helicópteros bimotores e sempre com dupla tripulação a bordo, a Revo opera com rotas fixas que conectam a Faria Lima e o Cidade Jardim ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, Alphaville e Fazenda Boa Vista, com os mais altos padrões de segurança do setor. Com modelo inédito no mercado, a empresa oferece reservas de assentos únicos, múltiplos ou o fretamento completo da cabine. Além disso, a Revo dispõe de um serviço personalizado de porta a porta por meio de carros executivos e despacho de bagagem - via terrestre - nos voos para Guarulhos.

‌



A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), controlador da Omni Táxi Aéreo (OTA), líder em transporte aéreo offshore na América Latina e que opera no Brasil há mais de 25 anos. A OTA tem uma frota de cerca de 90 helicópteros, que realiza mais de 1 500 voos semanais. Anualmente, mais de 750 000 passageiros são transportados pela companhia.

Sobre a Revo

Lançada em agosto de 2023, a Revo opera atualmente com rotas a partir de São Paulo. Com foco no público de alta renda, a entrega da Revo tem alguns diferenciais como serviço único e exclusivo, transporte terrestre em carros executivos, lounges e hosts exclusivos, plataforma de tecnologia proprietária com inteligência artificial - reserva via app, site ou concierge - helicópteros bimotores, tripulação dupla e o mais alto padrão de segurança no setor. A Revo pertence ao grupo multinacional de origem portuguesa Omni Helicopters International (OHI), que é líder em soluções de mobilidade aérea na América Latina. Sua frota de cerca de 90 helicópteros realiza mais de 1 500 voos semanais e transporta em segurança mais de 750 000 passageiros por ano. No Brasil, a OHI é detentora da Omni Táxi Aéreo, que opera há mais de 25 anos.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.