Dia do Voluntariado: FedEx doa mais de 1,1 mil itens para projeto do Instituto Somando Mais Ações Maior empresa de transporte expresso do mundo fará a doação de itens de higiene, água e cobertor, totalizando 1.150 unidades, além de ração para gatos e cachorros Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/08/2024 - 17h14 (Atualizado em 27/08/2024 - 17h14 ) ‌



Fedex: ações no Dia do Voluntariado BriYYZ - Wikimedia Commons

Em agosto, comemora-se o Dia do Voluntariado e neste mês especial é ainda mais importante celebrar as contribuições com ações sociais. A FedEx, maior empresa de transporte expresso do mundo, fará a doação de itens de higiene, água e cobertor, totalizando 1.150 unidades, e ração para gatos e cachorros, na nova edição do projeto Somando Mais Saúde, do Instituto Somando Mais Ações.

Esse projeto une médicos, veterinários, dentistas e psicólogos em uma ronda noturna pela cidade de São Paulo, com o objetivo de oferecer ajuda e cuidados a pessoas em situação de vulnerabilidade que moram nas ruas. Para contribuir além das doações, a FedEx também está incentivando sua alta liderança a se voluntariar para a realização das ações do Instituto no centro da cidade no dia 28 de agosto.

Os voluntários da FedEx serão responsáveis pela separação, montagem e distribuição dos kits, que serão entregues para pessoas em situação de rua e seus animais de estimação.

A transportadora lembra que cada gesto de solidariedade, por menor que seja, pode fazer uma grande diferença na vida de alguém.