Dia dos Namorados: saiba quanto custa viajar para 6 destinos românticos ao redor do mundo

Seja visitando a brilhosa Torre Eiffel no anoitecer de Paris ou nadando em águas cristalinas do Nordeste brasileiro, comemorar o Dia dos Namorados em uma cidade cheia de charme e com clima de romance tem tudo para tornar a data inesquecível. Mas quanto desembolsar em uma viagem de 10 dias? E o que fazer durante a estadia?

O KAYAK, principal buscador de viagens do mundo com 10 anos de atuação no Brasil, selecionou seis destinos que costumam ser populares entre casais para mostrar o preço médio das passagens aéreas das viagens que podem acontecer de 12 a 22 de junho deste ano. Além de indicar atrações turísticas que estão disponíveis na ferramenta Explore, do KAYAK.

:: Destinos internacionais

Paris, França

Não é difícil pensar em Paris e automaticamente lembrar de alguma cena romântica de filme. A Cidade Luz oferece gastronomia única e monumentos e museus imperdíveis. Além da Torre Eiffel, Catedral de Notre-Dame, Museu do Louvre e Arco do Triunfo são paradas obrigatórias. O preço médio das passagens aéreas de ida e volta em classe econômica é de R$ 6.741 por pessoa na plataforma.

Veneza, Itália

O passeio de barco pelo Grande Canal e Ponte de Rialto, em Veneza, são opções que podem proporcionar uma experiência memorável e única para o casal. A cidade ainda dispõe do belíssimo Gran Teatro La Fenice di Venezia e da Praça de São Marcos. O preço médio das passagens aéreas de ida e volta em classe econômica é de R$ 6.837 por pessoa na plataforma.

Mendoza, Argentina

Dia dos Namorados e vinho é uma combinação que não tem erro! Conhecida como a capital do vinho da América Latina, já que é a maior produtora do continente, Mendoza está repleta de vinícolas. As churrascarias à lenha são outro atrativo da cidade, que também dispõe de trilha para observar o pico da Cordilheira dos Andes e diversos museus de arte. Por este e vários outros motivos, pode ser uma boa escolha do casal para celebrar. O preço médio das passagens aéreas de ida e volta em classe econômica é de R$ 3.244 por pessoa na plataforma.

:: Destinos nacionais

Fernando de Noronha, Pernambuco

Fernando de Noronha é um pequeno paraíso. Uma ilha encantadora, intimista e repleta de belezas naturais que criam o cenário ideal para uma viagem a dois. A Praia do Sancho é considerada uma das mais belas do mundo e merece fazer parte do roteiro de viagem, assim como mergulhos para presenciar a vida marinha e apreciar o pôr do sol no Forte do Boldró, Capela de São Pedro ou Mirante da Baía. O preço médio das passagens aéreas de ida e volta em classe econômica é de R$ 1.792 por pessoa na plataforma.

Jericoacoara, Ceará

Celebrar o Dia dos Namorados em meio a tranquilidade de praias e lagoas paradisíacas e o sol de Jericoacoara, pode ser a escolha ideal para o casal que deseja renovar as energias. O destino ainda oferece uma vista no final da tarde de tirar o fôlego, que pode ser apreciado da Duna do Pôr do Sol. O preço médio das passagens aéreas de ida e volta em classe econômica é de R$ 2.614 por pessoa na plataforma.

Maceió, Alagoas

Carinhosamente apelidada de Caribe Brasileiro em razão da cor do mar que varia entre tons de verde e azul, da água morna e da areia clara das praias, em Maceió o casal viajante encontra belas praias como Pajuçara, Ponta Verde e Ipioca. A gastronomia local também é uma atração à parte e vale a experiência. O preço médio das passagens aéreas de ida e volta em classe econômica é de R$1.437 por pessoa na plataforma.

Hospedagem luxuosa completa a experiência a dois

Celebrar o amor pede uma acomodação 5 estrelas! Por meio de um mapa-múndi interativo da ferramenta Juntando Estrelas, do KAYAK, é possível que o casal encontre preços médios de hotéis luxuosos em vários destinos, inclusive nos mais românticos*. Para isso, basta aumentar o zoom ou clicar em um local específico para localizar mais informações sobre as estadias de cada cidade. É possível ainda filtrá-los pelo preço por noite.

Caso o viajante não tenha um destino definido, o recurso também pode ajudar na escolha com base em rankings de cidades que possuem hotéis 5 estrelas a preços acessíveis.

Metodologia dos dados

*As classificações de estrelas são fornecidas pela propriedade ao KAYAK e normalmente são determinadas por uma organização oficial de classificação de hotéis ou por terceiros. Hotéis de 1 a 5 estrelas foram incluídos na análise dos dados.

O levantamento foi realizado no dia 19 de maio de 2024, na base de dados do KAYAK, considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para os aeroportos de Paris, Veneza, Mendoza, Fernando de Noronha, Maceió e Jericoacoara. Como datas de buscas foram consideradas de 08/11/2023 a 19/05/2024. Para datas de viagem, foram considerados os períodos entre 12/06/2024 e 22/06/2024. Os preços são uma média e podem variar com o tempo. Os destinos foram selecionados pela equipe de PR e Marketing do KAYAK.

