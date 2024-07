dLocal assina parceria com a GOL para melhorar pagamentos digitais na América Latina GOL se une à dLocal para possibilitar transações mais simples com cartões locais na Colômbia e no Uruguai

‌



A+

A-

GOL e dlocal: parceria para melhorar pagamentos digitais na América Latina Vinicius Magalhaes

dLocal, a principal plataforma de pagamentos transfronteiriços especializada em mercados de alto crescimento, anunciou hoje uma parceria estratégica com a GOL Linhas Aéreas (GOL), a maior companhia aérea do Brasil. Essa colaboração tem como objetivo melhorar a jornada de pagamento digital para clientes na América Latina, especialmente na Colômbia e no Uruguai.

Por meio da parceria, a GOL e a dLocal irão otimizar a experiência de pagamento para os clientes, permitindo transações sem complicações usando cartões locais na Colômbia e no Uruguai. O acordo se concentra em aprimorar os processos de pagamento em ambos os mercados, utilizando a aquisição local para criar um ecossistema de pagamento mais acessível e amigável. A expertise da dLocal em navegar pelas complexidades da América Latina é um fator crítico nessa colaboração. A abordagem única da empresa, encapsulada no conceito “One dLocal”, simplifica o panorama global de pagamentos para comerciantes empresariais, oferecendo uma API direta e uma plataforma, tudo sob um único contrato.

“A eficácia da dLocal em gerenciar as complexidades dos pagamentos internacionais foi um fator chave em nossa decisão. Precisamos que nosso processador se adapte às mudanças nas regulamentações e garanta menos pagamentos cancelados, e é exatamente isso que a dLocal faz,” diz Diogo Lopes, diretor de Métodos de Pagamento da GOL. “Ao aproveitar as capacidades da dLocal, a GOL será capaz de elevar sua infraestrutura de pagamento digital, oferecendo aos clientes uma experiência de pagamento mais conveniente, confiável e acessível.”

“A parceria com a GOL exemplifica nosso compromisso em fornecer soluções de pagamento inovadoras que atendem às necessidades únicas da indústria de viagens em mercados emergentes. Estamos entusiasmados em trabalhar com a GOL e melhorar a experiência de pagamento digital para seus clientes na Colômbia e no Uruguai,” disse Justo Benetti, SVP Head of Americas na dLocal.

Publicidade

Sobre a dLocal

dLocal impulsiona pagamentos locais em mercados de alto crescimento, conectando comerciantes empresariais globais com bilhões de consumidores em mercados de alto crescimento na África, Ásia e América Latina. Através do conceito “One dLocal” (uma API direta, uma plataforma e um contrato), as empresas globais podem aceitar pagamentos, enviar remessas e liquidar fundos globalmente sem a necessidade de gerenciar processadores de entrada e saída de pagamentos separados, criar inúmeras entidades locais, integrar múltiplos adquirentes e métodos de pagamento em cada mercado.

Publicidade

Sobre a GOL Linhas Aéreas

A GOL é a maior companhia aérea do Brasil e líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, a empresa tem o menor custo unitário da América Latina, democratizando o transporte aéreo. A empresa possui alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, além de disponibilizar diversos acordos de codeshare e interline para seus clientes, trazendo mais conveniência e conexões simples para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo o maior número de assentos e mais espaço entre eles; a maior plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, o Smiles. No transporte de cargas, a Gollog entrega encomendas para diferentes regiões do Brasil e do exterior. A empresa conta com uma equipe de 13.800 profissionais de aviação altamente qualificados, focados na segurança, o valor número 1 da GOL, e opera uma frota padronizada de 143 aeronaves Boeing 737. As ações da empresa são negociadas na NYSE (GOL) e na B3 (GOLL4).