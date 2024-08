dnata melhora a eficiência ambiental com grande atualização de frota no Brasil Prestadora de serviços de apoio em solo adiciona 24 tratores elétricos à frota de São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2024 - 19h38 (Atualizado em 01/08/2024 - 19h38 ) ‌



dnata: frota com eficiência ambiental Divulgação dnata

A dnata, uma das principais prestadoras globais de serviços de aviação e viagens, anunciou a adição de 24 tratores elétricos à sua frota de equipamentos de apoio em solo (GSE - Ground Support Equipment, na sigla em inglês) no Aeroporto Internacional de São Paulo (GRU). Os novos veículos de alta tecnologia representam um investimento de US$ 1,7 milhão, demonstrando o compromisso da empresa em reduzir as emissões de carbono.

Os tratores elétricos serão parte fundamental das operações da dnata Brasil, garantindo a entrega eficiente de bagagens entre as aeronaves e o terminal do aeroporto GRU. A mais recente atualização da frota da dnata deve evitar a emissão de mais de 420 toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) anualmente, o equivalente a mais de 1,7 milhão de quilômetros percorridos por um carro comum movido a gasolina.

“Estamos orgulhosos de aprimorar nossa oferta com um investimento significativo na frota elétrica da dnata. Nossos novos veículos nos ajudarão a continuar promovendo o mais alto nível de serviço e segurança, enquanto reduzimos as emissões de gases de efeito estufa em nossas operações de pista”, afirmou Phil McGrane, CEO da dnata Brasil.

Como uma das principais prestadoras de serviços de solo no Brasil, a dnata opera em 29 aeroportos do país. A empresa atende mais de 15 companhias aéreas com uma equipe de 5.000 profissionais de aviação locais, lidando com mais de 200.000 operações de atendimento de aeronaves anualmente.

Transformando a frota e minimizando o consumo de combustível

A dnata investe continuamente em sua frota para melhorar a eficiência ambiental globalmente. Sua estratégia está focada em eliminar motores movidos a diesel e adotar veículos híbridos, elétricos ou a hidrogênio, sempre que os aeroportos fornecerem a infraestrutura necessária, além de minimizar o consumo de combustível.

A empresa monitora o consumo de combustível em sua frota de equipamentos de apoio em solo (GSE) utilizando sistemas de Gerenciamento de Rastreamento de Veículos, realiza mapeamentos logísticos para garantir que as distâncias percorridas na pista sejam mínimas, e otimiza turnos e vagas de estacionamento para evitar o desperdício excessivo de combustível.

Além disso, a dnata acompanha o comportamento dos condutores, incluindo os tempos de marcha lenta, e possui indicadores-chave de desempenho ligados ao sistema de gestão ambiental, promovendo um comportamento mais responsável dos condutores por meio de educação, conscientização e treinamento.

Melhorias significativas em negócios globais

Recentemente, a dnata relatou melhorias significativas em métricas de desempenho ambiental para o ano fiscal de 2023-24. A empresa reduziu a emissão de carbono de suas operações em mais de 8%, 22% e 26% em suas operações aeroportuárias, de viagens e de catering, respectivamente. Todos os dados foram validados pela Verifavia, entidade independente certificada para verificação e auditoria ambiental.

“Seguiremos trabalhando em estreita colaboração com nossos parceiros para melhorar ainda mais a eficiência ambiental na indústria de aviação brasileira. Isso inclui uma forte colaboração com os fornecedores de infraestrutura, cujo investimento é crucial para avançar na eletrificação das frotas de GSE”, concluiu Phil McGrane.

Sobre a dnata

A dnata é uma prestadora global de serviços de aviação e viagens. Fundada em 1959, a empresa oferece serviços de manuseio de solo, carga, viagens, catering e varejo de qualidade e seguros em mais de 30 países em seis continentes. No ano fiscal de 2023-24, as equipes da dnata realizaram mais de 778.000 operações de atendimento de aeronaves, movimentaram 2,9 milhões de toneladas de carga, forneceram 123 milhões de refeições e registraram um valor total de transações (TTV) de serviços de viagem de US$ 2,4 bilhões.