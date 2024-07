Dubai e Japão atraem viajantes brasileiros para a classe Premium Economy da Emirates

Alto contraste

Desde sua estreia na rota São Paulo - Dubai em novembro de 2023, a Premium Economy da Emirates tem sido bem recebida, sinalizando e desfrutando de uma demanda robusta e de feedback positivo dos passageiros graças ao maior conforto e comodidades oferecidas. A chegada da Premium Economy da Emirates em São Paulo é um marco significativo, sendo o primeiro país na América Latina no qual a companhia aérea implementou a oferta.

À medida que o programa de modernização da companhia aérea continua e com mais de 20% de sua frota A380 agora com a Premium Economy, a introdução deste produto ressalta a importância estratégica do Brasil como um mercado-chave para a Emirates, que agora atende a mais de 140 destinos globais.

“Estamos muito satisfeitos com a recepção calorosa dos passageiros brasileiros em relação à Premium Economy”, disse Stephane Perard, gerente geral da Emirates no Brasil e na Argentina. “O desempenho da Emirates no Brasil é forte, com uma enorme demanda por nossos produtos e serviços, o que é evidente em nossos planos de aumentar as frequências de voos que partem do Rio de Janeiro e a introdução bem-sucedida da Premium Economy na rota de São Paulo, ressaltando nosso compromisso em aprimorar as experiências dos clientes.”

Com uma presença de 17 anos no Brasil, a Emirates anunciou no início deste ano uma quinta frequência em sua rota Dubai - Rio de Janeiro, a partir de 3 de novembro de 2024, para apoiar a crescente demanda por viagens na rota. A companhia aérea também opera voos diários de São Paulo para Dubai e emprega mais de 800 brasileiros como tripulantes de cabine.

Desde sua introdução em 2022, a cabine Premium Economy da Emirates já atendeu mais de 160.000 clientes globais e atualmente está disponível para 16 destinos, incluindo Londres/LHR, Sydney, Melbourne, Auckland, Christchurch, Cingapura, Los Angeles, Nova York/JFK, Houston, São Francisco, Mumbai, Bangalore, São Paulo, Osaka, Tóquio/Narita e Dubai.

A Premium Economy da Emirates tem repercutido entre os viajantes brasileiros que buscam maior conforto em viagens de longa distância, além de aumentar o interesse em viagens para Dubai e Japão. O apelo do Japão é ainda mais reforçado pelas recentes isenções de visto para turistas brasileiros de 30 de setembro de 2023 a 29 de setembro de 2026.

“O Brasil e o Japão compartilham profundos laços econômicos e comerciais”, afirmou Perard. “Com a melhoria da conectividade de viagens entre os países, há uma demanda crescente por uma experiência de viagem perfeita e luxuosa, exemplificada pela Emirates.” A comunidade brasileira no Japão é a quinta maior no exterior, com aproximadamente 211.000 pessoas, enquanto o Brasil abriga mais de 2 milhões de pessoas de ascendência japonesa, a maior população fora do Japão. A Emirates oferece serviços de Premium Economy para Osaka e Tóquio Narita, possibilitando que os viajantes brasileiros voem de São Paulo para o Japão, com o conforto da Econômica Premium.

De acordo com dados de reservas, os passageiros que viajam na Econômica Premium da Emirates a partir do Brasil representam um perfil diversificado, com 50% dos passageiros viajando sozinhos, quase 30% em casais e mais de 10% em famílias, entre outros tipos de viajantes. Essa diversidade ressalta o apelo da Premium Economy para viajantes a lazer e a negócios que buscam conforto e conveniência durante suas viagens de longa distância.

As principais características da Premium Economy da Emirates incluem um ambiente de cabine dedicado que oferece maior espaço pessoal e privacidade, além de assentos que reclinam mais para aumentar o conforto em voos de longa distância. Os passageiros também desfrutam de uma experiência gastronômica aprimorada e benefícios adicionais, como embarque prioritário e vantagens no programa de fidelidade Skywards da Emirates.

A Emirates continua comprometida em atender às necessidades dos viajantes brasileiros, oferecendo recursos exclusivos, como uma cabine espaçosa com 56 assentos em uma configuração 2-4-2, assentos estofados em couro creme, apoios de cabeça ajustáveis, apoios almofadados para pernas e pés, pontos de carregamento USB embutidos e mesas de coquetel laterais. A experiência na Premium Economy inclui uma experiência gastronômica refinada, bebidas de boas-vindas e menus gourmet elaborados pelos renomados chefs da Emirates.

Cada assento possui uma tela individual de 13,3 polegadas com acesso a um sistema de entretenimento premiado que oferece mais de 6.500 canais de filmes, programas de TV, música, notícias e muito mais. Os benefícios adicionais incluem acesso a uma área de check-in exclusiva no aeroporto de Dubai, embarque prioritário e permissão para bagagens despachadas de até 35 kg sem custo adicional. Os passageiros também têm acesso aos lounges da Emirates em aeroportos selecionados e vantagens exclusivas no programa de milhagem Emirates Skywards.

De seu hub global em Dubai, a Emirates atende clientes em seis continentes, oferecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento dos clientes com seus serviços líderes do setor, tanto em terra quanto no ar, prestados por funcionários dedicados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves de fuselagem larga Boeing 777 e Airbus A380, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge. Seu sistema de entretenimento a bordo, ice, foi premiado como o “melhor do céu” por 18 anos consecutivos e está disponível em todos os assentos de sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis, com foco em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.





