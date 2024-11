E-Freighter da Embraer recebe certificação da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) A aeronave e o Sistema de Carregamento de Carga, desenvolvidos pela U.S. Cargo Systems, receberam a certificação da FAA em setembro de 2024 Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/10/2024 - 16h15 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h15 ) twitter

E-Freighter da Embraer: certificação no FAA Alberto Whyte

O E-Freighter E190F, jato de passageiros da Embraer convertido para cargueiro, foi certificado pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês). A aeronave e o Sistema de Carregamento de Carga, desenvolvidos pela U.S. Cargo Systems, receberam a certificação da FAA em setembro de 2024. Em julho, o E-Freighter foi certificado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e a certificação da Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) está prevista até o fim do ano. O jato foi desenvolvido para preencher uma lacuna no mercado de transporte aéreo de cargas, se tornando uma alternativa de substituição de aeronaves mais antigas e menos eficientes.

O programa E190F foi lançado em maio de 2022 e projetado para atender às operações e demandas dinâmicas do e-commerce, que exigem entregas mais ágeis e descentralizadas. O E-Freighter realizou o seu voo inaugural em abril e sua primeira exibição pública ocorreu em julho, durante o Farnborough Airshow.

“A certificação da FAA é um marco importante do nosso programa de conversão para jatos cargueiros e estamos entusiasmados com a entrada nesse mercado. Trabalharemos para atender a necessidade global por entregas mais ágeis, tanto em áreas metropolitanas quanto nas demais regiões. Contando com a presença internacional dos E-Jets nos Estados Unidos e em outros países, ofereceremos soluções otimizadas aos nossos clientes em um mundo conectado”, afirma Martyn Holmes, Diretor Comercial da Embraer Aviação Comercial.

Os E-Jets cargueiros terão capacidade 40% maior de volume e três vezes mais alcance quando comparados a turboélices de carga de maior porte, além de custos operacionais até 30% menores do que aeronaves narrowbodies. Combinando os compartimentos de carga inferior e superior, a carga útil estrutural máxima do E190F é de 13.150 kg.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

