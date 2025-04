EDGE avança na cooperação de sistemas antidrones com a Marinha do Brasil Empresa também avançou junto à Marinha do Brasil e à SIATT para a próxima fase no desenvolvimento do míssil anti-navio MANSUP-ER Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 03/04/2025 - 17h57 (Atualizado em 03/04/2025 - 17h58 ) twitter

Acordo visa desenvolver e implantar sistemas antidrones adaptados aos requisitos de defesa naval Divulgação EDGE

A EDGE, um dos principais grupos de tecnologia avançada e defesa do mundo, anunciou a assinatura de uma carta de intenções estratégica com a Marinha Brasileira, por meio da Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha, detalhando o desenvolvimento conjunto de sistemas antidrones. A próxima fase envolverá a criação de um grupo de trabalho conjunto, composto por especialistas técnicos de ambas as partes, para avançar na parceria estabelecida.

O objetivo dessa cooperação é desenvolver e implantar sistemas anti-drones adaptados às necessidades de defesa naval, com foco em tecnologias autônomas de superfície e aéreas. Esses sistemas irão incorporar sensores avançados, como radares e tecnologias eletro-ópticas, combinados com capacidades de bloqueio de sinais para neutralizar de forma eficaz ameaças de veículos autônomos aéreos e de superfície.

O documento foi assinado por Rodrigo Torres, CFO do Grupo EDGE, pelo Vice-Almirante Carlos Henrique de Lima Zampieri, Diretor de Sistemas de Armas da Marinha do Brasil, e Rogério Salvador, CEO da SIATT.

Este marco representa um compromisso contínuo em fortalecer a cooperação técnica, operacional e logística com a Marinha Brasileira, com um foco comum no avanço de sofisticados sistemas anti-drones para aplicações navais.

O EDGE Group, sediado nos Emirados Árabes Unidos, também assinou um acordo de licença estratégica para adquirir a propriedade intelectual (IP) da variante estendida do míssil MANSUP, desenvolvida pela SIATT

O acordo foi formalizado durante a LAAD 2025, realizada no Riocentro, no Rio de Janeiro.

Participaram da assinatura do contrato, Rodrigo Torres, CFO do Grupo EDGE, o Almirante Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha do Brasil, o Almirante Edgar Luiz Siqueira Barbosa, Diretor-Geral do Material da Marinha, e o Vice-Almirante Carlos Henrique de Lima Zampieri, Diretor de Sistemas de Armas da Marinha.

Pelo acordo, o Grupo EDGE e a SIATT, a maior especialista em armas inteligentes do Brasil e uma subsidiária da EDGE, asseguram a propriedade intelectual do tubo de lançamento e da cabeça de combate do MANSUP, o míssil antinavio nacional do Brasil. O acordo também define os termos de produção, comercialização e royalties associados ao míssil MANSUP e sua variante de alcance estendido, o MANSUP-ER.

Rodrigo Torres disse: “A EDGE está confiante de que esse marco reforça nosso compromisso com o avanço das capacidades de defesa. Em parceria com a Marinha do Brasil e aproveitando tecnologias de ponta como o MANSUP-ER, podemos redefinir a prontidão estratégica e operacional, oferecendo soluções mais precisas, eficientes e seguras para enfrentar os desafios do mundo moderno”.

O contrato marca um desenvolvimento importante na colaboração contínua da EDGE com a SIATT e a Marinha do Brasil. Após a aquisição da SIATT pela EDGE, a empresa anunciou uma grande expansão de sua capacidade de fabricação e garantiu dois contratos para fornecer o MANSUP e o MANSUP-ER para a Marinha do Brasil e o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos.

Atualmente, a EDGE está em negociações com vários clientes em potencial para o míssil superfície-superfície de longo alcance, que conta com recursos adaptativos de skimming no mar, alcance de 200 km, orientação inercial e homing ativo por radar. As soluções MANSUP estão sendo submetidas a testes intensivos pela frota naval brasileira e devem ser integradas às fragatas Tamandaré até o final de 2025.

Além disso, a EDGE assinou um contrato de US$ 300 milhões com as Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos para os sistemas MANSUP e está envolvida em negociações de alto nível com possíveis compradores na África, Ásia e América Latina.

