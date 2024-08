Em um ano de codeshare, TAAG e GOL emitiram 16 mil bilhetes entre Brasil e África O acordo abrange 14 aeroportos brasileiros, além de Guarulhos, e mais de 10 mil passageiros já concluíram sua viagem com o codeshare Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 20/08/2024 - 15h29 (Atualizado em 20/08/2024 - 15h29 ) ‌



TAAG e GOL: 16 mil bilhetes emitidos entre Brasil e África Divulgação TAAG

Há um ano a TAAG Linhas Aéreas de Angola e a Gol Linhas Aéreas anunciaram um acordo histórico de codeshare, proporcionando aos passageiros em todo o Brasil a oportunidade de voar com a TAAG, via Luanda, e se conectar a uma variedade de destinos em todo continente africano. Desde o início da parceria, em abril de 2023, até abril de 2024, as companhias aéreas já emitiram 16 mil bilhetes, com 10.403 passageiros já tendo concluído suas viagens.

Além da rota direta de Guarulhos (São Paulo/Brasil) para Luanda (Angola), o acordo de codeshare entre as duas companhias aéreas abrange também outros 14 aeroportos em todo o Brasil: Rio de Janeiro (GIG e SDU), Belo Horizonte (CNF), Recife (REC), Curitiba (CWB), Salvador (SSA), Brasília (BSB), Goiânia (GYN), Florianópolis (FLN), Fortaleza (FOR), Foz do Iguaçu (IGU), Natal (NAT), São Luís (SLZ) e Vitória (VIX). Além disso, engloba toda a rede doméstica da GOL no Brasil e nas Américas, na modalidade interline.

Entre esses aeroportos, os que registram o maior tráfego de passageiros com destino a Luanda são: Belo Horizonte (CNF), Rio de Janeiro (GIG e SDU), Brasília (BSB), Curitiba (CWB), Recife (REC) e Salvador (SSA).

Atualmente a TAAG conta com cinco frequências semanais saindo do Aeroporto Internacional de Guarulhos (São Paulo), às segundas, quartas, sextas, sábados e domingos. A rota é operada por uma aeronave Boeing 777-300 e conta com 13 destinos internacionais e 14 domésticos.

O acordo de codeshare permite que ambas as companhias possam comercializar trechos incorporando os destinos do parceiro, aumentando assim a sua rede e força de vendas sem investimento adicional, numa colaboração ganha-ganha.

Para os passageiros, o regime de codeshare permite também um conjunto de vantagens, nomeadamente mais opções de tarifas à sua escolha, aquisição de bilhete único na moeda local (para itinerário em ambas as companhias), garantia de proteção nos voos de ligação, maior facilidade de na reserva de voo, check-in e despacho de bagagem para viagens com escala, além de mais destinos dentro da rede GOL e TAAG.

Sobre a TAAG

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando atualmente 14 destinos domésticos e 13 destinos internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local. A TAAG tem um profundo orgulho na sua história, serviço e foco na melhoria contínua.

Sobre a GOL

A GOL Linhas Aéreas é a maior companhia aérea do Brasil e líder no segmento corporativo e de lazer. Em 22 anos de história, democratizou o transporte aéreo no país e se tornou a maior empresa de baixo custo do setor, com a melhor tarifa da América Latina. A companhia mantém alianças estratégicas com American Airlines e Air France/KLM, além de disponibilizar aos clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. É a primeira empresa aérea da América Latina a oferecer aos seus clientes a possibilidade de compensação voluntária da emissão de carbono de seus voos, entre outras iniciativas de ESG.