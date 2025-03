Embraer apresenta portfólio de Defesa & Segurança na LAAD Defence & Security 2025 Portfólio da empresa inclui soluções inovadoras para os segmentos aéreo, terrestre, marítimo, espacial e cibernético Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/03/2025 - 21h07 (Atualizado em 26/03/2025 - 21h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Evento será realizado no Riocentro, no Rio, de 1 a 4 de abril Divulgação Embraer

A Embraer, líder global na indústria aeroespacial, apresentará seu portfólio de aeronaves e soluções de defesa na LAAD Defence & Security 2025, a maior e mais importante exposição do segmento da América Latina. O evento, que está em sua 15ª edição, será realizado no Riocentro, no Rio de Janeiro, de 1 a 4 de abril.

“Estamos honrados em participar da LAAD 2025 para promover nosso portfólio de última geração e nossas soluções abrangentes para os segmentos aéreo, terrestre, marítimo, espacial e cibernético, além de fortalecermos o relacionamento com nossos clientes e parceiros de todo o mundo”, disse Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Desde a entrada em operação com a Força Aérea Brasileira em 2019, com a Força Aérea Portuguesa em 2023 e, mais recentemente, com a Força Aérea Húngara em 2024, o KC-390 Millennium comprovou sua capacidade, confiabilidade e desempenho. A atual frota da aeronave em operação acumula uma taxa de conclusão de missão superior a 99%, demonstrando produtividade excepcional em sua categoria.

Essa aeronave revolucionária foi selecionada por 10 forças aéreas em todo o mundo, incluindo muitos membros da OTAN. Mais recentemente, a Suécia e a Eslováquia escolheram o KC-390 Millennium como sua nova aeronave de transporte tático. Até o momento, o KC-390 foi escolhido pelo Brasil, Portugal, Hungria, Coreia do Sul, Holanda, Áustria, República Tcheca e um cliente não revelado.

‌



Com mais de 290 pedidos e mais de 580.000 horas de voo, das quais 60.000 em combate, o A-29 Super Tucano é o líder global em sua categoria. Essa aeronave avançada é equipada com um sistema de armas de última geração, que proporciona uma eficiência operacional excepcional e uma ampla gama de missões, como Apoio Aéreo Tático (CAS), Patrulha Aérea, Operações Especiais, Interdição Aérea, Treinamento JTAC, controlador aéreo avançado (FAC), Coordenador Aéreo e Tático (TAC), ISR Armado, Vigilância de Fronteiras, Reconhecimento (ISR), Escolta Aérea, Treinamento Básico, Operacional e Avançado de Pilotos, Transição para Caças de Superioridade Aérea, Treinamento JTAC/LIFT e FAC.

Em 2024, a Embraer anunciou novas vendas do Super Tucano para a Força Aérea Portuguesa (A-29N), versão OTAN da aeronave, bem como para a Força Aérea Uruguaia, a Força Aérea Paraguaia e dois clientes não revelados.

‌



A Atech, a Visiona Tecnologia Espacial e o Consórcio Águas Azuis, que fazem parte do portfólio de soluções da Embraer Defesa & Segurança, também estarão presentes no evento.

Sobre a Embraer

‌



Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.