Embraer assina contrato com a Finep para continuidade do desenvolvimento do radar SABER M200 Multimissão

Embraer: desenvolvimento do radar SABER M200 Multimissão

A Embraer, líder global na indústria aeroespacial, assinou hoje na Mostra BID, Feira Nacional de Defesa e Segurança, um contrato com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), no valor de R$ 147 milhões, para a conclusão das novas tecnologias que serão utilizadas no radar SABER M200 Multimissão.

O equipamento tático transportável, otimizado para defesa aérea de média altura, vigilância e alerta aéreo antecipado com a identificação amigo ou inimigo (IFF) e controle de tráfego aéreo militar, ampliará as capacidades operacionais com objetivo de garantir a prontidão para os futuros sistemas de defesa aérea a serem empregados em benefício das Forças Armadas brasileiras.

“O apoio da Finep ao desenvolvimento do Radar M200 multimissão representa a continuidade de uma longa tradição de apoio ao desenvolvimento de uma família de radares pelo Exército Brasileiro. O Radar M200 Multimissão será instrumento fundamental para constituirmos um Sistema de Defesa Antiaérea de Média Altura, essencial para fortalecer a capacidade de dissuasão de nosso país”, afirmou o presidente da Finep, Celso Pansera.

“A assinatura deste contrato reforça o nosso compromisso no desenvolvimento de equipamentos e soluções com alto conteúdo tecnológico nacional”, afirma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “Contar com o apoio da Finep para esse importante passo é fundamental para desenvolver e manter maior autonomia e soberania para uma tecnologia estratégica como essa”.

O radar SABER M200 Multimissão faz parte do Planejamento Estratégico do Exército Brasileiro e da Embraer e conta com o apoio do Governo Brasileiro para o desenvolvimento de tecnologias de radares AESA (do inglês, Active Electronically Scanned Array ou de varredura eletrônica ativa) genuinamente nacionais e independentes, para o seu emprego das Forças Armadas Brasileiras e também para a exportação.

Sobre a Embraer:

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

