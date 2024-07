Embraer assina contrato com DECEA para modernização do Sistema de Controle do Tráfego Aéreo Brasileiro A Atech, do grupo Embraer, celebra dois novos contratos que visam implantar o SAGITARIO e modernizar o SIGMA, soluções críticas para o gerenciamento do tráfego aéreo no Brasil, que são referência global Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 24/07/2024 - 10h02 (Atualizado em 24/07/2024 - 10h02 ) ‌



DECEA e Embraer: parceria

A Embraer anunciou hoje durante o Farnborough Airshow um marco importante para o futuro do tráfego aéreo brasileiro. A Atech, uma empresa do Grupo Embraer especialista em engenharia de sistemas e tecnologias de consciência situacional e apoio a tomada de decisão, assinou contratos com o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA).

Os dois novos contratos totalizam 17 milhões de dólares e têm como foco a modernização de centros de controles e modernização das soluções estratégicas para o gerenciamento do fluxo do espaço aéreo Nacional: SAGITÁRIO e SIGMA, ambas desenvolvidas pela Atech em parceria com a Comissão de Implantação Sistema Controle Espaço Aéreo (CISCEA/DECEA).

O SAGITARIO é um sistema essencial para o gerenciamento do tráfego aéreo em todo o Brasil. Através de sua confiabilidade e eficiência comprovadas, o sistema processa dados de diversas fontes, como radares e satélites, consolidando-os em uma única interface visual para os controladores de voo. Essa visão integrada do espaço aéreo permite tomada de decisão mais rápida e precisa, garantindo a segurança e fluidez do tráfego aéreo.

O SIGMA é uma solução completa para gerenciamento de fluxo aéreo, que otimiza a gestão de informações de tráfego aéreo, planos de voo, capacidade das aerovias e aeroportos, além da distribuição do tráfego aéreo de forma mais eficiente.

A assinatura desses novos contratos reforça a parceria de longa data entre a Atech e o DECEA, consolidando a posição da empresa como líder no desenvolvimento de soluções tecnológicas de ponta para o setor aéreo brasileiro.

O CEO da Atech, Rodrigo Persico, destaca a grande satisfação com a celebração destes novos contratos: “Nos sentimos honrados e compromissados com o DECEA/CISCEA. Esses contratos representam um marco importante para a Atech e para o desenvolvimento da tecnologia aeroespacial no Brasil. Acreditamos que as soluções modernizadas contribuirão significativamente para a otimização do tráfego aéreo brasileiro, beneficiando passageiros, companhias aéreas e o setor aéreo como um todo.”

Sobre a Atech

Reconhecida como uma “System House” brasileira, a Atech sempre se pautou pela inovação com o objetivo de ajudar a transformar o país. Com uma expertise única em engenharia de sistemas e tecnologias de consciência situacional e apoio a tomada de decisão, a Atech trabalha no desenvolvimento de soluções inovadoras com aplicações nas áreas de tráfego aéreo, gestão de ativos, segurança digital, conexões Inteligentes, logística, sistemas de comando e controle, de instrumentação e controle, embarcados e simuladores.

