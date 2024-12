Embraer assina contrato com o Exército Brasileiro para uma unidade do radar SABER M200 Vigilante Equipamento utiliza tecnologia avançada e nacional de processamento de sinais para detectar e rastrear posições, trajetórias de aeronaves e classificar os alvos aéreos Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/12/2024 - 20h30 (Atualizado em 04/12/2024 - 20h30 ) twitter

Embraer: radar SABER M200 Vigilante CAROL CAPUCHO

A Embraer, líder global na indústria aeroespacial, e o Exército Brasileiro, assinaram hoje na Mostra BID, Feira Nacional de Defesa e Segurança, um contrato no valor de R$ 102 milhões, para a entrega de uma unidade do radar SABER M200 Vigilante já na configuração de série.

O processo prevê ainda a continuidade da avaliação técnica e operacional do equipamento e seu futuro emprego nas unidades de Artilharia Antiaérea do Exército Brasileiro.

O equipamento utiliza tecnologia avançada e nacional de processamento de sinais para detectar e rastrear posições, trajetórias de aeronaves e classificar os alvos aéreos, o que garante maior autonomia da força terrestre em relação aos seus sistemas de defesa antiaérea. Além disso, possui gerador de energia integrado, o que facilita o seu transporte, seja por via terrestre ou aérea.

O Exército Brasileiro será o primeiro operador do radar visando a aplicação de defesa antiaérea de baixa e média altura. O emprego junto ao EB deverá servir de referência para explorar oportunidades de uso em benefício das demais Forças Armadas Brasileiras e mercados de exportação.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

