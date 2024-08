Embraer celebra 55 anos de fundação e 35 anos de abertura de capital com evento na B3 Executivos das diferentes unidades de negócio explicam ganhos de receita, rentabilidade e recorde histórico no preço das ações Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 29/08/2024 - 16h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 16h11 ) ‌



Embraer: 35 anos de abertura de capital com evento na B3 Divulgação Embraer

A Embraer reuniu hoje acionistas, investidores e analistas financeiros na sede da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, para celebrar 35 anos de listagem como empresa de capital aberto, em meio às comemorações do seu 55 º aniversário, completado no último dia 19 de agosto. Na ocasião, executivos da empresa detalharam a estratégia de crescimento para os próximos anos e os motivos para o fortalecimento da performance financeira da empresa ao longo dos últimos anos.

“Estamos na fase de colher os resultados depois de um intenso ciclo de investimentos no nosso portifólio de produtos atuais, com aumento expressivo de receita e rentabilidade. O mercado de capitais tem reconhecido esse bom momento da Embraer por meio da expressiva valorização das ações este ano. Estamos otimistas e confiantes no futuro, prontos para entregar um 2024 com resultados muito positivos”, diz o CFO da Embraer, Antonio Carlos Garcia.

Com uma carteira de pedidos em seu nível mais alto em sete anos, somando US$ 21 bilhões no segundo trimestre, a empresa tem projeção de encerrar 2024 com receita entre US$ 6,0 e US$ 6,4 bilhões. Desde 2020, a empresa acumula alta de 49,8% neste indicador, considerando o fechamento do 2T24. A margem Ebit ajustada, que naquele ano era negativa (-2,7%), tem chances de terminar 2024 cerca de 10 p.p. acima, no patamar entre 6,5% a 7,5%.

Com o objetivo de atender ao aumento da produção de aeronaves e ao crescimento futuro, a Embraer está investindo em iniciativas como desenvolvimento de novas tecnologias, expansão de serviços aeronáuticos e projetos de melhorias e ampliação da atividade industrial. Maior exportadora de alta tecnologia do Brasil, a companhia está bem posicionada nos diversos segmentos em que atua: aviação comercial, aviação executiva, defesa e serviços.

‌



Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

‌



Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.