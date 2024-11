Embraer e aeroespacial da Indonésia assinam Memorando de Entendimentos para fomentar colaboração Acordo foi celebrado no CEO Fórum Indonésia-Brasil que é liderado pelo presidente da Indonésia Prabowo Subianto, durante o encontro do G20, no Brasil Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 18/11/2024 - 11h06 (Atualizado em 18/11/2024 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Embraer: memorando com empresa aeroespacial da indonésia adrien daste 2017

A Embraer e a PT Dirgantara Indonesia (PTDI), principal empresa aeroespacial da Indonésia, assinaram um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) com o objetivo de expandir a colaboração na aviação comercial. O acordo foi celebrado no CEO Fórum Indonésia-Brasil que é liderado pelo presidente da Indonésia Prabowo Subianto, durante o encontro do G20, no Brasil, e teve a presença de importantes lideranças do país asiático como o ministro coordenador de relações econômicas, Airlangga Hartarto, o enviado especial da presidência da República da Indonésia, Hashim Djojohadikusumo e o presidente do conselho da câmara do comércio e indústria (KADIN), Anindya Bakrie.

A Embraer e a PTDI realizarão estudos conjuntos para avaliar oportunidades de parceria na aviação comercial, em áreas como engenharia e fornecimento de aeroestruturas. A estrutura de colaboração será orientada por rigorosos padrões comerciais e técnicos, garantindo o alinhamento com as melhores práticas do setor e os objetivos de negócios. As duas empresas têm o compromisso de explorar oportunidades que criem valor mútuo, mantendo os mais altos padrões de qualidade e desempenho na produção aeroespacial.

Esse acordo representa um passo significativo no avanço da colaboração aeroespacial entre o Brasil e a Indonésia, promovendo a inovação tecnológica e parcerias industriais em economias emergentes.

“Como principal fabricante aeroespacial da Indonésia, a PTDI tem grandes ambições para o país,” disse Gita Amperiawan, Diretor-Presidente da PT Dirgantara Indonesia. “Estamos ansiosos para desenvolver essa colaboração e aproveitar os 55 anos de experiência e conhecimento da Embraer, que certamente impulsionarão nossas capacidades, particularmente no setor de aviação comercial.”

‌



“Estamos entusiasmados com esse relacionamento crescente entre a Embraer e a PTDI da Indonésia,” disse Rodrigo Silva e Souza, Vice-Presidente de Marketing da Embraer Aviação Comercial. “A Indonésia é um dos mercados de aviação que mais crescem globalmente, e identificamos áreas onde ambas as partes podem aproveitar suas especialidades, aprimorar as capacidades aeroespaciais da Indonésia e expandir sua conectividade aérea.”

A Força Aérea Indonésia opera uma frota de Super Tucanos A-29, e há uma frota considerável de jatos executivos da Embraer em operação no país. A PT Wira Jasa Angkasa (WJA) é o centro de serviços autorizado da Embraer Aviação Executiva na Indonésia.

‌



Sobre a PTDI

A PT Dirgantara Indonesia (PTDI) é uma das principais empresas aeroespaciais nativas da Ásia.

‌



Com vasta experiência em design de aeronaves, a PTDI se especializou no desenvolvimento de novas aeronaves, modificação de configurações de sistemas e fabricação de estruturas para missões específicas, como patrulha marítima, vigilância e operações de guarda costeira. A PTDI também oferece serviços de aeronaves para clientes civis e militares, com foco em aeronaves leves e médias.

Desde sua fundação, em 1976, a PTDI expandiu com sucesso suas capacidades, consolidando-se como líder da indústria aeroespacial na região.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global, com sede no Brasil, que atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de oferecer serviços e suporte pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola em algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a maior exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.