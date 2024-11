Embraer e LOT Polish Airlines assinam acordo para o Programa Pool Aérea é uma das maiores operadoras de E-Jets em todo o mundo, com 47 aeronaves fabricadas pela Embraer na sua frota Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 31/10/2024 - 19h21 (Atualizado em 31/10/2024 - 19h21 ) twitter

Embraer: acordo com a LOT Polish Airlines Adriano Furlanetto Copyrighted (

A Embraer assinou um contrato de longo prazo com a LOT Polish Airlines para o Programa Pool. Com o acordo, a companhia aérea receberá suporte para uma ampla gama de componentes reparáveis para seus três E195-E2, que passaram a integrar a frota da companhia após um acordo de leasing com a Azorra. A LOT Polish Airlines é uma das maiores operadoras de E-Jets em todo o mundo, com 47 aeronaves fabricadas pela Embraer na sua frota. Atualmente, o Programa Pool apoia mais de 60 companhias aéreas de todo o mundo.

“Estamos entusiasmados em expandir nossa colaboração com a Embraer por meio do Programa Pool. Esta parceria é uma prova do nosso compromisso com a excelência e eficiência operacional, à medida que continuamos a aumentar nossa frota com as aeronaves E195-E2. Temos a garantia de suporte com o apoio da rede robusta de suporte da Embraer, o que permite que ofereçamos a confiabilidade e a qualidade que os passageiros esperam da LOT Polish Airlines. Este acordo não é apenas uma continuação de nosso relacionamento de longa data com a Embraer, mas também é mais um passo na otimização das capacidades operacionais e de manutenção de nossa frota”, afirma Krzysztof Krolak, Vice-Presidente de Operações Técnicas da LOT Polish Airlines.

“Estamos muito satisfeitos com a assinatura do acordo para o Programa Pool com a LOT Polish Airlines. A companhia aérea está ampliando a sua frota do E2 em conjunto com os nossos serviços. Isso demonstra que estamos no caminho certo tanto no suporte para a operação dos jatos quanto na manutenção da prontidão da frota da companhia. A LOT foi a primeira operadora dos E-Jets, em 2004, e é uma honra seguir avançando em nossa parceria de longo prazo”, afirma Carlos Naufel, CEO e Presidente da Embraer Serviços & Suporte.

A Embraer oferece suporte a companhias aéreas de todo o mundo, com a sua expertise técnica e sua vasta rede de serviços para componentes. Os resultados são economias significativas nos custos de reparo e manutenção de estoque e uma redução no espaço de armazenamento e nos recursos necessários para o gerenciamento de reparos, proporcionando ao mesmo tempo níveis garantidos de desempenho. O portfólio de Serviços & Suporte da Embraer oferece uma ampla gama de soluções competitivas projetadas para cada cliente, para dar suporte à crescente frota de aeronaves da Embraer em todo o mundo e oferecer a melhor experiência pós-venda na indústria aeroespacial global.

‌



Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

‌



Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa. A sede da Embraer na Ásia Pacífico é em Singapura, e a sede na China é em Pequim

