Embraer e Rheinmetall fornecerão Simulador de Voo Completo para o C-390 Millennium na Holanda A solução também inclui uma estação de instrução para o loadmaster e treinamento baseado em computador Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/11/2024 - 17h34 (Atualizado em 01/11/2024 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Embraer e Rheinmetall: simulador de voo para o C-390 Millennium Divulgação Embraer

A Embraer anunciou hoje que fornecerá soluções de treinamento para o C-390 Millennium à Força Aérea Real da Holanda. O acordo inclui um simulador de voo completo e uma estação de instrução para o loadmaster, desenvolvido com a Rheinmetall, além de uma estação de treinamento baseada em computador (CBT, na sigla em inglês), concebida com a ETI. As companhias esperam que todas as soluções já estejam em operação até o final de 2026.

“Os novos dispositivos de treinamento fornecidos são um marco significativo em nosso relacionamento de longo prazo com a Força Aérea Real da Holanda. Trabalhando em parceria com a Rheinmetall e a ETI, a Embraer está focada em fornecer as melhores soluções de treinamento da categoria demandadas por nossos clientes. Criamos essas soluções sob medida, cuidando de cada detalhe necessário para a Força Aérea Real da Holanda. Esperamos aprofundar ainda mais o nosso relacionamento nos próximos anos”, afirma Carlos Naufel, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

“Os dispositivos de treinamento do C-390 irão possibilitar preparação e treinamentos de missões em um ambiente muito realista para a Força Aérea Real da Holanda. Em conjunto com a nossa parceira Embraer, estamos comprometidos em oferecer os melhores sistemas e serviços de treinamento para o C-390 nos próximos anos”, afirma Stefan Klaes, Head de Vendas e Sistemas de Aviação da Rheinmetall.

‌



O simulador de voo do C-390, com qualificação de nível D, inclui a operação em condições normais e de emergência, pacote para suporte em operações militares e conta com mais de 350 simulações de situações anormais e emergências. Além disso, o simulador tem fácil manutenção e é confortável para o treinamento de pilotos.

Além disso, a estação de instrução para o loadmaster (CHST, na sigla em inglês) fornecerá treinamento amplo nos procedimentos da função de loadmaster para tripulações de voo, loadmaster e outros usuários. Ela utilizará uma tecnologia de representação visual de última geração para fornecer uma visão interna do compartimento de carga e uma visão externa de toda a aeronave.

‌



Por fim, a estação de treinamento baseada em computador (CBT, na sigla em inglês) oferece instrução teórica da aeronave para pilotos, loadmaster, membros adicionais da tripulação e equipe de manutenção por meio de um sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS, na sigla em inglês) compatível com a tecnologia SCORM.

Com carga útil máxima de 26 toneladas, velocidade máxima de 470 nós e tecnologia de ponta, o C-390 é a principal aeronave em sua categoria. Os motores potentes, o amplo compartimento de carga com rampa traseira e o trem de pouso robusto permitem que a plataforma lide com as missões mais exigentes, incluindo operações em pistas não pavimentadas. O C-390 Millennium é um ativo estratégico importante para seus usuários finais, e pode realizar uma ampla gama de missões militares e civis, tais como transporte de carga, equipes e veículos para operações de manutenção de paz, operações especiais, apoio humanitário, evacuação médica, busca e resgate, vigilância marítima, combate a incêndios, reabastecimento em voo e atuação em desastres.

‌



A frota atual de aeronaves C-390 em serviço acumulou mais de 15.000 horas de voo em todo o mundo, com uma taxa de capacidade de missão de 93% e taxas de conclusão de missão superiores a 99%, demonstrando confiabilidade excepcional em sua categoria. Além da Holanda, o C-390 foi selecionado pela República Tcheca, Hungria e Portugal, assim como pela Áustria, Brasil e Coreia do Sul.

Sobre a Rheinmetall

A Rheinmetall AG é uma empresa listada com sede em Düsseldorf (Alemanha). Como um grupo de tecnologia integrado, representa uma empresa sólida e bem-sucedida internacionalmente, com atuação em diversos mercados com um leque inovador de produtos e serviços, que incluem simulação e treinamento de voo. A Rheinmetall é uma fornecedora internacional líder de sistemas na indústria de defesa e, ao mesmo tempo, um impulsionador de inovações tecnológicas e industriais de vanguarda nos mercados civis.

Sobre a ETI

A EMPORDEF Tecnologias de Informação, S.A. (ETI) é uma empresa portuguesa de engenharia que fornece soluções de treinamento para a indústria de defesa e aviação desde 2004. A ETI é especialista em projetos, engenharia e desenvolvimento de simuladores operacionais, táticos e de manutenção complexos; aplicativos de treinamento baseados em computador; software de teste; e soluções de manutenção. A ETI trabalha com a Embraer há mais de 10 anos no desenvolvimento de treinamentos baseados em computador.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa. A sede da Embraer na Ásia Pacífico é em Singapura, e a sede na China é em Pequim

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.