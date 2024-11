Embraer fortalece cooperação industrial e de pesquisa na Holanda Após a aquisição da aeronave de transporte multimissão C-390 Millennium, Embraer aumenta sua presença no país europeu Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 21/11/2024 - 16h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 16h28 ) twitter

Embraer também assinou acordo com o Royal Netherlands Aerospace Centre para desenvolver tecnologias inovadoras para a manutenção de aeronaves

A Embraer deu um passo significativo no avanço de sua cooperação industrial e de pesquisa com a Holanda, totalmente alinhada com as políticas holandesas voltadas para o desenvolvimento da NLDTIB (Base Tecnológica e Industrial de defesa da Holanda). Esse esforço faz parte do acordo de aquisição da aeronave de transporte militar C-390 Millennium.

A Embraer selecionou a Fokker Services Group para entregar um pacote extenso de modificações, incluindo serviços de engenharia, certificação e serviços de modificações para o C-390 Millennium. Essas modificações prepararão a aeronave para ser utilizada como transporte tático para operações especiais da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte), possibilitando uma ampla gama de missões militares e humanitárias.

Além disso, a Embraer assinou um acordo com o Royal Netherlands Aerospace Centre (Royal NLR), para desenvolver tecnologias inovadoras para a manutenção de aeronaves. A Multisim também contribuirá com o desenvolvimento de tecnologias de ponta para treinamento virtual. Em colaboração com a Rheinmetall, fornecedores holandeses foram escolhidos para oferecer componentes para o simulador de missão de voo completo do C-390 Millennium do país.

“Nossa colaboração com as Forças Armadas da Holanda, a indústria de defesa e organizações de pesquisa é parte integrante do objetivo da Embraer, que visa construir relacionamentos frutíferos com parceiros de qualidade. Nosso compromisso com um forte impulso em tal colaboração aqui na Holanda apoia nossa estratégia de investir continuamente nas mais modernas tecnologias, permitindo entregar aos nossos clientes as aeronaves mais eficientes do mercado", disse Bosco Da Costa Junior, Presidente & CEO da Embraer Defesa & Segurança.

“A Política de Participação Industrial apoia e fortalece a Base Industrial de Tecnologia de Defesa da Holanda, promovendo conhecimento, tecnologia e capacidade industrial. A colaboração entre a indústria holandesa e a Embraer na aquisição da aeronave de transporte militar C-390 Millennium é fundamental tanto para as empresas holandesas quanto para o OEM brasileiro. Estou ansioso para ver mais desenvolvimentos e projetos nos próximos anos”, disse Jan Christiaan Dicke, Comissário de Produção Militar do Ministério de Assuntos Econômicos da Holanda.

