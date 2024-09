Embraer leva pacientes do GACC para conhecer sua fábrica Grupo de 40 pessoas, entre crianças, adolescentes e familiares, esteve na fábrica para conhecer as diferentes etapas de produção de um avião e criar memórias especiais relacionadas à aviação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/09/2024 - 16h30 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h30 ) ‌



Embraer: aproximação com O público CAROL CAPUCHO

Jovens pacientes do GACC – Grupo de Assistência à Criança com Câncer visitaram a Embraer nesta quinta-feira (5). Um grupo de 40 pessoas, entre crianças, adolescentes e familiares, esteve na fábrica para conhecer as diferentes etapas de produção de um avião e criar memórias especiais relacionadas à aviação. A aproximação com esse público teve inspiração no trabalho realizado pela Barrie Wells Trust / Box4Kids. Sediada no Reino Unido, a instituição já levou crianças com deficiência e/ou em tratamento de doenças graves para conhecer aeronaves da Embraer em feiras das quais a marca participa em diferentes países.

Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.