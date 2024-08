Embraer leva Phenom 100EX, Phenom 300E e Praetor 600 à LABACE 2024 Phenom 100EX fará sua estreia na América Latina no evento realizado no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/08/2024 - 17h43 (Atualizado em 02/08/2024 - 17h45 ) ‌



A Embraer retorna à Latin American Business Aviation Conference & Exhibition (LABACE) 2024, de 6 a 8 de agosto, em São Paulo. A empresa apresentará o Phenom 100EX, apresentado pela primeira vez na América Latina, ao lado do Phenom 300E, o jato da categoria leve mais vendido do mundo por 12 anos consecutivos, e do Praetor 600, o jato supermédio mais disruptivo e tecnologicamente avançado. A série Phenom tem presença significativa no Brasil, com 115 aeronaves Phenom 100 e mais de 80 Phenom 300 atualmente em operação em todo o país.

A Embraer segue com forte demanda em seu portfólio de jatos executivos, que resulta em uma carteira recorde de pedidos, preenchida até 2026. Além das fortes vendas e do crescimento contínuo, a empresa mantém o compromisso com a sustentabilidade, perseguindo a meta corporativa de alcançar operações neutras em carbono até 2040 e aviação com emissões líquidas de carbono zero até 2050, alinhado com o compromisso Fly Net Zero da indústria.

Phenom 100EX

O Phenom 100EX é um jato entry-level que representa o máximo de conforto, versatilidade operacional e tecnologia amigável para um único piloto. A aeronave apresenta um impressionante presença de rampa com a escada de acesso mais ergonômica de sua classe, a maior porta de entrada e o compartimento de bagagem mais espaçoso e acessível. A bordo, a arte encontra a inovação em um espaço onde o conforto é fundamental, com a cabine mais alta e larga da sua classe, combinada com luz natural abundante através de amplas janelas. O melhor interior da categoria conta com assentos ergonômicos, controles digitais de cabine Upper Tech Panel e interiores luxuosos com o DNA de design da Embraer.

O cockpit também foi aprimorado e conta com mais espaço para as pernas do piloto, e conceito de cockpit aberto para facilitar a comunicação com a cabine e além de novas funcionalidades para aprimorar a segurança, sendo o primeiro da sua classe a oferecer o Runway Overrun Awareness and Alerting System (ROAAS). Melhorias adicionais nos aviônicos, como parte do Prodigy Touch, baseado no Garmin 3000, incluem FlightStream 510, aproximação estabilizada, previsão de tesoura de vento, radar com varredura 3D automática com previsão de raios e granizo.

A aeronave é capaz de voar a 41.000 pés (12.497 metros) e é equipada com dois motores Pratt & Whitney Canada PW617F1-E, com 1.730 libras de empuxo cada. Além de uma velocidade de cruzeiro de 406 nós e um alcance para quatro ocupantes de 1.178 milhas náuticas (2.182 km) com reservas NBAA IFR, o Phenom 100EX é capaz de atingir velocidades de até Mach 0,70 e é um dos jatos bimotores mais sustentáveis do mercado. É uma aeronave versátil, construída para oferecer o mais alto nível de flexibilidade operacional, com alta utilização e baixos custos de manutenção.

Phenom 300E

O Phenom 300E é o mais rápido jato single-pilot, com velocidade máxima de cruzeiro de 860 kilometros por hora (464 nós) e um alcance de 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes e reservas IFR da NBAA. Com o melhor desempenho de subida, os custos de operação e manutenção do Phenom 300E são inferiores aos dos seus pares. A aeronave é capaz de voar a 45.000 pés (13.716 metros), impulsionada por dois motores Pratt & Whitney Canada PW535E1 com 3.478 libras de empuxo cada.

O cockpit amigável para o piloto permite uma operação de piloto único e oferece o avançado Prodigy Touch Flight Deck, baseado na aclamada suíte de aviônicos Garmin 3000. É o primeiro jato a oferecer o Runway Overrun and Awareness Alerting System (ROAAS) e também pode ser equipado com o autothrottle, recursos que facilitam o trabalho dos pilotos. O reabastecimento de ponto único, o lavatório com serviço externo e a maior escada de entrada da categoria são características presentes no Phenom 300, geralmente encontradas apenas em jatos maiores.

Ademais, o Phenom 300E oferece uma cabine espaçosa com o Embraer DNA Design e seu compartimento de bagagem está entre os maiores de sua categoria. As maiores janelas da classe oferecem iluminação natural abundante na cabine, bem como no banheiro privativo. O conforto dos assentos, com reclinação e capacidade de movimento total, é reforçado pela melhor pressurização entre os jatos leves (altitude máxima da cabine de 6.600 pés). O Phenom 300E possui zonas de temperatura distintas para pilotos e passageiros, guarda-roupa, refreshment center, opções de comunicação de voz e dados e sistema de entretenimento.

Praetor Jets

O Praetor 500 e o Praetor 600 são as aeronaves tecnologicamente mais avançadas em suas categorias. O Praetor 500 superou as metas de certificação, apresentando um alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km) com quatro passageiros e reservas NBAA IFR. O Praetor 500 é o jato de médio porte que voa mais longe e mais rápido, capaz de operar de ponta a ponta e sem escalas na América do Norte, como de Miami a Seattle ou de Los Angeles a Nova York, por exemplo. Seu irmão, o Praetor 600, é o jato supermédio de maior alcance do mundo, capaz de voar sem escalas de Paris a Nova York ou de São Paulo a Miami. Com quatro passageiros e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 tem alcance intercontinental de 4.018 milhas náuticas (7.441 km).

O interior do Embraer DNA Design explora com excelência todas as dimensões das cabines dos jatos Praetor, incluindo uma cabine com piso plano de 1,83 metro de altura, com piso de pedra e lavatório a vácuo. A capacidade de redução de turbulência exclusiva da classe e a altitude de cabine de 5.800 pés, complementada por uma cabine silenciosa, estabeleceram os mais altos padrões na experiência do cliente nas categorias de tamanho médio e supermédio. O maior compartimento de bagagem da classe é complementado por um guarda-roupas generoso e uma penteadeira completa no banheiro privativo traseiro.

A tecnologia avançada em toda a cabine também é uma característica do Embraer DNA Design, começando com o Upper Tech Panel exclusivo no segmento, que exibe informações de voo e oferece recursos de gerenciamento de cabine também disponíveis em dispositivos pessoais, por meio do Honeywell Ovation Select. A banda Ka da Viasat presente na aeronave proporciona conectividade de alta capacidade e velocidade para todos a bordo, com velocidades típicas de cerca de 20 Mbps e capacidade de streaming de vídeo, outra exclusividade do setor em jatos de médio porte.

Sobre a Embraer Aviação Executiva

A Embraer está criando hoje o mundo de amanhã com viagens aéreas privadas sob medida, utilizando inovação, design e tecnologia líderes do setor, ao mesmo tempo em que incorpora práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Como uma empresa global com mais de 54 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de aeronaves que apresentam desempenho, tecnologia e conforto disruptivos. Seu portfólio é composto pelo Phenom 100EX, que oferece conforto de cabine inigualável, os mais altos níveis de versatilidade operacional e aviônicos aprimorados; o Phenom 300E, que é o jato leve mais vendido nos últimos 12 anos consecutivos; e o Praetor 500 e o Praetor 600, os jatos executivos de médio e supermédio porte mais disruptivos e tecnologicamente avançados. Todos os dias, as aeronaves executivas da Embraer operam em todo o mundo, apoiadas por uma rede de suporte ao cliente forte e responsiva, com a melhor classificação em serviço em todo o setor. Para mais informações, visite executive.embraer.com.