Embraer participa do Air Show China 2024 A companhia promoverá o segundo 'Embraer Supplier Day' Luiz Fara Monteiro 11/11/2024 - 15h49

A Embraer abordará as perspectivas para o mercado local Foto: Divulgação

A Embraer participará do Airshow China 2024, que ocorrerá em Zhuhai, de 12 a 14 de novembro. A Companhia abordará suas perspectivas de mercado local (Market Outlook, em inglês) e se concentrará em oportunidades de colaboração com a cadeia de suprimentos na China.

“Estamos entusiasmados em retornar ao Zhuhai Airshow. A Embraer participa do evento desde a terceira edição, em 2000. Estivemos presentes em todas as 12 edições do evento desde então”, afirma Martyn Holmes, Diretor Comercial da Embraer Aviação Comercial. “Buscamos constantemente maneiras de promover a cooperação na China, ao oferecer aeronaves que aperfeiçoam o serviço aéreo no país, conectando grandes cidades e centros regionais para satisfazer a uma demanda crescente por viagens aéreas. O Zhuhai Airshow é uma ótima plataforma para nos encontrarmos com clientes, parceiros e stakeholders de toda a região.”

Nos últimos 50 anos, o Brasil e a China desenvolveram uma relação diplomática forte e estratégica, incluindo laços importantes no setor da aviação. Com o objetivo de aprofundar a colaboração com o setor aeronáutico chinês, a empresa realizará o evento ‘Embraer Supplier Day no dia 14 de novembro, no Hall 6 do Zhuhai Airshow, às 10h, na Sala 216. As inscrições para o evento podem ser feitas no estande da Embraer, localizado no H4B1.

A companhia também apresentará as suas perspectivas para os mercados de aviação comercial e de carga aérea por meio do Market Outlook. As perspectivas sobre o mercado chinês serão apresentadas em coletiva de imprensa no dia 13 de novembro às 14h, no Hall 6 do Zhuhai Airshow, Sala 216. O Market Outlook destacará a importância crescente da flexibilidade das frotas e do papel dos narrowbodies de menor porte na ampliação da conectividade na China. As perspectivas também incluem análises do mercado para aeronaves de carga e elenca as novas oportunidades para cargueiros de menor porte, resultantes do crescimento contínuo de comércio online e de uma demanda cada vez maior por serviços aéreos logísticos mais rápidos e mais eficientes.

A Embraer também exibirá uma série de aprimoramentos novos e significativos para a família de aeronaves E-Jets E2, incluindo o primeiro Sistema de Decolagem Aprimorada (E2TS, na sigla em inglês), com desempenho aperfeiçoado no uso de combustível, alcance estendido, melhoria do tempo de asa do motor, e otimizações da cabine.

A Embraer tem apresentado progresso na China com o E190-E2 e o E195-E2, ambos certificados pela CAAC (Administração de Aviação Civil da China, na sigla em inglês). A Embraer também estabeleceu um sistema amplo de serviço e suporte pós-venda para a frota de E-Jets no país, incluindo centros de manutenção autorizados, armazéns de peças e uma rede completa de treinamento de pilotos. Isso estabeleceu bases sólidas para a nova geração da família E2 operar na China.

