Embraer realiza primeira venda de avião agrícola movido a etanol por meio do Programa Fundo Clima do BNDES Incentivo do Banco Nacional do Desenvolvimento busca garantir recursos para apoiar projetos, estudos e financiamento de máquinas, equipamento e empreendimentos que estejam relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/08/2024 - 18h50 (Atualizado em 01/08/2024 - 18h50 ) ‌



Ipanema 203 Divulgação Embraer

A divisão de aviação agrícola da Embraer realizou no mês de julho a primeira venda do Ipanema 203 movido a etanol por meio do Programa Fundo Clima, na modalidade “Fundo Clima Automático”, que prevê apoio à aquisição de máquinas e equipamentos relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa e à adaptação às mudanças do clima e aos seus efeitos. A entrega da aeronave está prevista para o terceiro trimestre de 2024.

Com taxas mais atrativas se comparadas a outras linhas de financiamento disponíveis no mercado, em torno de 10% ao ano, o incentivo do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) busca garantir recursos para apoiar projetos, estudos e financiamento de máquinas, equipamento e empreendimentos que estejam relacionados à redução de emissões de gases do efeito estufa e à adaptação às mudanças do clima e aos seus efeitos.

“É uma imensa satisfação ver que nossa solução para uma agricultura de baixo carbono conta com uma opção estratégica de financiamento dedicada a este fim. Seguimos trabalhando incansavelmente para oferecermos sempre as melhores opções para os nossos clientes”, ressalta Sany Onofre, líder da Aviação Agrícola da Embraer.

“O Fundo Clima é um importante instrumento de financiamento da transição energética e da descarbonização no Brasil que foi resgatado e fortalecido no governo do presidente Lula. Com ele, o BNDES financia e fortalece a inovação na indústria nacional, gerando empregos qualificados e renda”, explica o presidente da instituição, Aloizio Mercadante.

A forte atividade comercial nos últimos anos exalta a altíssima confiança que os clientes e operadores têm no Ipanema 203, que combina alta tecnologia e tradição, mantendo-se como referência em termos de alta produtividade e baixo custo operacional. A Embraer detém cerca de 60% de participação no mercado de aviação agrícola do Brasil.

Movido a etanol, o Ipanema 203 tem ampla utilização para pulverização de produtos sólidos ou líquidos, químicos ou biológicos, como lançamento de sementes, água e defensivos. A aeronave também tem realizado uma série de testes para homologar a primeira metodologia de aplicação aérea de defensivos biológicos do Brasil. O projeto pioneiro para promover a sustentabilidade no agronegócio nacional é coordenado pela Koppert, líder global no desenvolvimento e produção de bioinsumos para agricultura.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.