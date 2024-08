Embraer recebe homenagem no Senado Federal Relação histórica com o Governo Brasileiro, em especial por meio da Força Aérea Brasileira, contribuiu para a formação estratégica de pessoas, realização de pesquisas aplicadas e desenvolvimentos de produtos e soluções tecnológicas estratégicas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/08/2024 - 18h13 (Atualizado em 26/08/2024 - 18h13 ) ‌



Sessão no Senado homenageia a Embraer Leandro Lacerda

A Embraer recebeu hoje em sessão especial no Senado Federal, em Brasília, uma homenagem aos seus 55 anos, completados no último dia 19 de agosto. A solenidade com presença de autoridades civis, militares e representantes da companhia rememorou a importância do investimento em educação e inovação como pilares da criação da empresa e do desenvolvimento da indústria aeronáutica nacional.

Durante a solenidade foram relembradas as conquistas históricas do setor e a visão de futuro que destaca a importância do fortalecimento de políticas de desenvolvimento tecnológico e proteção do capital intelectual, além de agradecimentos aos esforços realizados em prol da promoção comercial e das exportações de produtos brasileiros de alto valor agregado.

A relação histórica do Governo Brasileiro com a Embraer, em especial por meio da Força Aérea Brasileira (FAB), contribuiu para a formação estratégica de pessoas, realização de pesquisas aplicadas e desenvolvimentos de produtos e soluções tecnológicas estratégicas, sobretudo, para a soberania nacional.

Entre os produtos de fabricação nacional de destaque concebidos sob sofisticados requisitos da FAB estão do T-27 Tucano, o A-29 Super Tucano, a aeronave multimissão C-390 Millennium, além do avião Bandeirante, que teve importante contribuição para o desenvolvimento da aviação brasileira desde o Sistema Integrado de Transporte Aéreo Regional (SITAR), na década de 1970.

“A Embraer desempenha um papel estratégico para a indústria aeroespacial e de defesa do Brasil e ficamos muito honrados com a homenagem recebida,” disse Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer. “O apoio do poder público tem sido fundamental para abrir novos mercados, incentivar projetos de inovação e estamos otimistas com as novas iniciativas de fortalecimento da aviação regional e com o processo de neo-Industrialização que geram importantes oportunidades para o País”.

O requerimento N° 221 para realização de Sessão Especial destinada a celebrar os 55 anos de existência da Embraer, nos termos do art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, teve autoria do Senador Randolfe Rodrigues, Senadora Damares Alves, Senadora Professora Dorinha Seabra, Senadora Soraya Thronicke, Senador Astronauta Marcos Pontes, Senador Confúcio Moura, Senador Izalci Lucas e Senador Jaime Bagattoli.

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.