Embraer reúne startups de todo o Brasil para promover inovação e eficiência de processos Iniciativa faz parte de uma série de eventos que serão realizados durante o mês de setembro para fomentar o ecossistema de inovação Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/09/2024 - 16h19 (Atualizado em 11/09/2024 - 16h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Embraer: inovação e eficiência de processos com startups Divulgação Embraer

A Embraer vai reunir no dia 13 de setembro dez startups de todo o Brasil para discutir inovações e formas de aumentar a eficiência dos processos em diversos setores da empresa. A iniciativa, que faz parte de uma série de eventos planejados durante o mês de setembro para comemorar o Mês da Inovação, busca fomentar o ecossistema de inovação e conectar colaboradores, startups e líderes em todo o mundo.

“Inovar faz parte da cultura da Embraer desde sua criação. Para fomentar ainda mais todo o ecossistema de inovação, é preciso existir uma intensa troca de conhecimento e conexões para evoluirmos em ritmo acelerado, de maneira sustentável, aumentando a competitividade hoje e no futuro”, disse Dimas Tomelin, Vice-Presidente de Estratégia, Digital e Inovação da Embraer.

Ao longo de quatro semanas, serão realizadas várias atividades como o Global Innovation Day, evento com transmissão via podcast destinado a incentivar as pessoas a pensarem em tecnologias para o futuro; o Marathon Embraer Startups, programa presencial que conectará startups para desenvolver soluções para aumentar a eficiência dos processos na área de Procurement; o Innovation Day Estados Unidos e EMEA (Europa, Oriente Médio e Ásia), que fomentará discussões e promoverá a inovação entre os funcionários dessas regiões; SETI, Seminário Embraer de Tecnologia e Inovação; e o HackaEMB, evento presencial para promover o aprendizado, o impacto social, a cultura de colaboração, a inovação e a agilidade para a Embraer.

Além disso, uma cerimônia no dia 7 de outubro acontecerá na sede da Embraer, em São José dos Campos, para reconhecer as pessoas e áreas que se destacaram em suas iniciativas, reforçando o compromisso da organização em liderar o futuro da inovação na indústria aeroespacial.

‌



Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

‌



Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

‌



Embraer | Avenida Juscelino Kubitschek, 1909, Torre Norte