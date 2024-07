Embraer Serviços & Suporte amplia sua rede global de serviços em MRO, treinamento, materiais e soluções digitais A Embraer Serviços & Suporte inaugurará três novos simuladores da Aviação Comercial em todo o mundo e os locais serão divulgados em breve Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 23/07/2024 - 13h25 (Atualizado em 23/07/2024 - 13h25 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Embraer Serviços & Suporte amplia sua rede global de serviços em MRO Divulgação: Embraer

A Embraer Serviços & Suporte acelera seu ritmo de expansão e consolida-se como um dos principais pilares de crescimento da companhia para os próximos anos. A unidade de negócios combina excelência operacional, experiência do cliente e soluções inovadoras na oferta serviços agnósticos altamente qualificados. A Embraer Serviços & Suporte anunciou hoje uma serie de novas iniciativas, incluindo novas instalações de MRO, expansão da rede de simuladores de voo, expansão do Programa Pool, atualização da plataforma AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis) e soluções de conectividade para os E-Jets.

A unidade de negócios tem expandido rapidamente sua rede internacional de MRO ao longo do último ano. A Embraer Serviços & Suporte dobrou sua capacidade de serviços de manutenção para a Aviação Executiva nos Estados Unidos, adicionando três unidades de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO) em Dallas Love Field, Cleveland e Sanford. Na Europa, a unidade de negócios também anunciou que dobrará sua capacidade em Le Bourget (França) dedicada à Aviação Executiva.

A rede global de simuladores de voo também está crescendo. A Embraer Serviços & Suporte inaugurará três novos simuladores da Aviação Comercial em todo o mundo e os locais serão divulgados em breve. Em parceria com a CAE, a Embraer inaugurou este ano o primeiro simulador do E2 da região Ásia-Pacífico em Singapura, próximo ao Aeroporto de Changi, com o objetivo de apoiar os operadores dos E-Jets na região.

Para a Aviação Executiva, mais dois simuladores também entrarão em operação, em locais a serem revelados. Além das duas novas localizações mencionadas, a CAE e a Embraer acabam de lançar um novo simulador de voo completo em Burgess-Hill (Reino Unido) para o Phenom 300. Além disso, um novo simulador para o C-390 Millennium será divulgado em breve. A Embraer já possui uma unidade voltada para a plataforma multimissão em São José dos Campos.

Publicidade

“Nossa unidade de negócios alcançou um backlog recorde de US$ 3,1 bilhões em 2024, oferecendo serviços agnósticos de alto nível em áreas estratégicas do mercado, como MRO (Manutenção, Reparo e Revisão), Motores, Aeroestruturas, Treinamento, Materiais, Modificações e Conversões. A Embraer Serviços & Suporte visa expandir ainda mais sua presença global, fortalecendo sua posição como pilar de crescimento para a companhia”, afirma Carlos Naufel, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte.

O Programa Pool também está crescendo em ritmo acelerado. Desde 2023, mais de 180 E-Jets aderiram ao programa, que apoia 66 companhias aéreas em todo o mundo. Com o Pool, a Embraer oferece suporte às companhias aéreas com sua expertise técnica e sua ampla rede de serviços de componentes, gerando economia significativa nos custos de reparos e manutenção de estoque, redução no espaço de armazenamento e nos recursos necessários para o gerenciamento de reparos, ao mesmo tempo em que proporciona níveis de desempenho garantidos e previsibilidade de custos líder no mercado.

Publicidade

A Embraer Serviços & Suporte também vem introduzindo atualizações importantes na plataforma AHEAD (Aircraft Health Analysis and Diagnosis). Essas melhorias são projetadas para otimizar as operações de manutenção, com aprimoramentos na função repetidora, no rastreamento de eventos excedentes e adversos, e um inovador módulo de consumo de combustível. As soluções avançadas da AHEAD utilizam dados para prever possíveis necessidades de manutenção, facilitando a manutenção preditiva das frotas de E-Jets. Ao identificar padrões de desgastes dos sistemas de aeronaves e sugerir ações preventivas, a AHEAD oferece aos nossos clientes eficiência e excelência operacional incomparáveis.

Outra atualização importante da Embraer Serviços & Suporte é a solução de conectividade dos E-Jets, já que a unidade de negócios passou a oferecer o produto junto a parceiros. Mais de 30 E-Jets estão recebendo a solução em todo o mundo, integrando ainda mais as frotas das operadoras com Wi-Fi rápido para seus clientes.

Publicidade

Sobre a Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Colaboração: Gabriel Rizzini Monteiro