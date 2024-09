Embraer vai capacitar 96 pessoas em Produção Aeronáutica 480 primeiros inscritos que estiverem dentro dos critérios de elegibilidade passam para etapa seguinte da seleção. Parte das vagas está reservada para mulheres e pessoas pretas e pardas Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/09/2024 - 17h25 (Atualizado em 11/09/2024 - 17h25 ) ‌



Moradores de São José dos Campos, Caçapava e Jacareí podem se inscrever no programa de capacitação CLAUDIO CAPUCHO

Estão abertas até o dia 15 de setembro as inscrições para um curso que vai formar 96 auxiliares de Produção Aeronáutica, oferecido pela Embraer. As vagas são para moradores de São José dos Campos, Caçapava e Jacareí (SP), sendo 30% reservadas para grupos sociais sub-representados – como forma de promover a inclusão na indústria de mais mulheres e pessoas pretas e pardas.

A ação se propõe a desenvolver pessoas tecnicamente, para que estejam mais preparadas para se candidatar a uma vaga voltada ao mercado aeronáutico. Com ênfase em Mecânica ou Elétrica, a capacitação será realizada no SENAI Santos Dumont em São José dos Campos. As aulas vão começar no dia 7 de outubro, com término em 12 de dezembro. Serão disponibilizadas seis turmas, duas em cada turno – manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h).

Para concorrer a uma vaga, as pessoas interessadas devem estar com 18 anos ou mais, ter Ensino Médio completo e passar por uma prova presencial que inclui questões de raciocínio lógico e de melhoria contínua. Farão o teste as 480 primeiras pessoas que se inscreverem e estiverem dentro dos critérios de elegibilidade. Um desses critérios é não ter trabalhado na Embraer – já que muitos conceitos do curso são básicos para quem já esteve no quadro da empresa anteriormente.

A formação é financiada pela Embraer e 100% gratuita para quem participa, desde o momento da inscrição – que deve ser realizada pelo link https://programasembraer.gupy.io/jobs/7786450?jobBoardSource=gupy_public_page. As próximas etapas serão a realização da prova presencial, no dia 21 de setembro, e a divulgação de aprovados e aprovadas, dois dias depois. Custos com transporte e alimentação ao longo da capacitação serão de responsabilidade das pessoas aprovadas no processo.

‌



Sobre a Embraer

A Embraer é uma empresa aeroespacial global com sede no Brasil. Fabrica aeronaves para a aviação comercial e executiva, defesa e segurança e clientes agrícolas. A empresa também fornece serviços e suporte pós-venda por meio de uma rede mundial de entidades próprias e agentes autorizados.

‌



Desde a sua fundação em 1969, a Embraer já entregou mais de 9.000 aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola de algum lugar no mundo, transportando mais de 150 milhões de passageiros por ano.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.