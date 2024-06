Embratur lança desafio para melhorar experiência do turista estrangeiro nos aeroportos do Brasil “Welcome Challenge Brasil”, criado pelo EmbraturLAB, vai selecionar startups dispostas a trazer soluções tecnológicas e inovadoras para problemas enfrentados por turistas internacionais nos terminais brasileiros

Embratur: desafio para melhorar experiência do turista estrangeiro nos aeroportos do Brasil (Divulgação Embratur)

A Embratur lança oficialmente, nesta quarta-feira (5), o concurso “Welcome Challenge Brasil”. Em parceria com a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), a Agência vai selecionar startups com soluções inovadoras para dificuldades enfrentadas por turistas internacionais nos aeroportos brasileiros. A meta é melhorar a experiência desses visitantes estrangeiros nos terminais do país, tanto na chegada quanto na partida. O edital está aberto desde a última terça-feira (28) e os interessados têm até 5 de julho para se inscreverem.

As inscrições são recebidas exclusivamente em formato eletrônico, em um site que será direcionado a partir deste link. O EmbraturLAB – laboratório de inovação da Embratur – vai selecionar dez soluções que melhorem os serviços prestados aos turistas internacionais. As duas mais bem avaliadas serão convocadas para execução de Prova de Conceito, etapa que visa mostrar a viabilidade das novas tecnologias.

Entre os 17 desafios a serem solucionados com auxílio da tecnologia, estão: fornecer abrigos adequados para os pets durante as viagens, dar informações em tempo real aos viajantes internacionais, estimular turistas a consumirem produtos locais e a visitarem destinos nacionais quando houver conexão entre voos e automatizar processos com o intuito de otimizar o manuseio de bagagens.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, destaca a importância de mais um desafio lançado pelo EmbraturLAB. “Dizem que a primeira impressão fica. De fato, a experiência do turista estrangeiro ao chegar no aeroporto de um país desconhecido, numa língua desconhecida, pode ser traumática ou acolhedora. O que estamos fazendo é trazer as startups, a tecnologia e a inovação para desenvolver soluções para que essa experiência seja a melhor possível”, explica.

“Essa parceria com a Acate é uma forma de solucionar problemas de uma maneira inteligente e sustentável, melhorando a experiência do turista internacional no Brasil. Queremos, com isso, que ele fique mais, circule mais, aumente os gastos nos destinos gerando emprego e renda, e volte para casa falando bem do Brasil, da nossa cultura, da nossa culinária, e que recomende o nosso país para outras pessoas”, acrescenta.

Cooperação técnica

A proposta faz parte do acordo de cooperação técnica (ACT) firmado entre a Embratur e a Associação Aeroportos do Brasil (ABR), em outubro de 2023, que trata das ações e estratégias para ampliar a oferta de voos para o Brasil e aumentar o número de turistas estrangeiros no País. A ABR possui 59 aeroportos federais sob sua representação e o ACT prevê um plano de trabalho para melhorar a recepção e a comunicação com os visitantes estrangeiros nos aeroportos associados à ABR.

No acordo, a Embratur se compromete a avaliar propostas de participação em eventos promovidos pela ABR, apoiar tecnicamente a formulação de ações de promoção do turismo internacional, oferecer propostas e apoio técnico em temas como sustentabilidade, experiência do passageiro, MICE, diversidade e inclusão.

