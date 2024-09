Emirates amplia menu de destilados e cervejas com 10 adições premium a bordo Além das novas bebidas a bordo, os clientes da Emirates têm ao seu dispor cervejas como Heineken, Stella Artois e Tiger Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 04/09/2024 - 12h47 (Atualizado em 04/09/2024 - 12h47 ) ‌



Emirates: menu ampliado para cervejas Divulgação Emirates

A Emirates tem como objetivo oferecer a melhor seleção de bebidas do mundo a bordo de suas aeronaves. Agora, a companhia aérea está aprimorando seu extenso menu de destilados, cervejas, vinhos e champanhes com a recente adição de dez novos destilados e cervejas premium.

No lounge da aeronave A380, os clientes da First Class e Business Class podem experimentar a vodca Stoli Elit 18 da Letônia, o gin The Botanist Hebridean Strength da Escócia e o rum Eminente Reserva 7 Year Old de Cuba. Os clientes da First Class também podem saborear o uísque escocês Glenmorangie Signet Single Malt. Os clientes da Business Class podem experimentar a vodca Grey Goose da França, o uísque escocês Glenmorangie Original 10 Year Old Single Malt e a cerveja Kronenbourg 1664 Blanc da França. Os clientes da Premium Economy e Economy Class podem pedir a vodca Smirnoff Nº 21 Red originalmente da Rússia e atualmente produzida em todo o mundo, o gim Bombay Sapphire da Inglaterra e o licor Baileys Original Irish Cream da Irlanda – agora disponível em todas as classes de viagem.

Na última década, a Emirates investiu AED 290 milhões (mais de R$ 440 milhões) em cervejas e destilados para oferecer aos clientes muitas opções e uma variedade de marcas de luxo reconhecidas globalmente e aprimorar a experiência do cliente e sua promessa fly better. Além das novas bebidas a bordo, os clientes da Emirates têm ao seu dispor cervejas como Heineken, Stella Artois e Tiger, além de aperitivos que incluem Martini e Campari, uma variedade de uísques como The Dalmore, Woodford Reserve, Chivas, Jack Daniels e Johnnie Walker, uma seleção de runs Ron Zacapa e Bacardi, conhaques Hennessey e Tesseron, gim Sipsmith e Cointreau, Tia Maria e outros licores. No total, a Emirates oferece 40 bebidas destiladas e cervejas a bordo, com as últimas adições ao menu incluindo as bebidas destiladas de maior qualidade do mundo.

As bebidas mais consumidas pelos clientes em cada classe de viagem em 2023 foram: o uísque Chivas Royal Salute 21 Year Old da Escócia na First Class, o uísque Chivas Regal 18 Year Old na Business Class e o uísque Dewar’s White Label da Escócia na Premium Economy e Economy Class. Enquanto isso, na First Class e Business Class, os clientes consumiram milhares de coquetéis no ano passado – o Bloody Mary foi o mais pedido, seguido pelos coquetéis Mojito, Kir Royal, Cosmopolitan, Aperol Spritz e Emirates Classic Champagne Cocktail.

Em sua rede de 140 destinos, a Emirates oferece 96 vinhos, champanhes, vinhos porto e vinhos doces premium, além de 40 destilados e cervejas, 14 coquetéis e uma variedade de refrigerantes, chás, cafés e sucos naturais.

Sobre a Emirates:

De seu hub global em Dubai, a Emirates atende clientes em seis continentes, oferecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento dos clientes com seus serviços líderes do setor, tanto em terra quanto no ar, prestados por funcionários dedicados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves de fuselagem larga Boeing 777 e Airbus A380, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge. Seu sistema de entretenimento a bordo, ice, foi premiado como o “melhor do céu” por 18 anos consecutivos e está disponível em todos os assentos de sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis, com foco em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.