Emirates anuncia ofertas para turistas que viajam para Dubai no verão do Hemisfério Norte Aérea promete acesso gratuito às principais atrações ao comprar uma passagem da Emirates, além de descontos e recompensas com o My Emirates Pass

Emirates: promoção para Dubai (Divulgação Emirates)

A Emirates lançou ótimas ofertas para turistas que viajam para Dubai neste verão no Hemisfério Norte. Ao adquirir uma passagem de/para Dubai, todos os clientes da Emirates têm acesso gratuito a algumas das principais atrações da cidade, garantindo um verão cheio de emoções gastando menos.

Além disso, os passageiros da Emirates que voam de/para Dubai, ou em conexão na cidade, podem usar o cartão de embarque para aproveitar descontos exclusivos em uma ampla variedade de lojas, atividades de lazer e restaurantes, e em atrações famosas e spas de luxo em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos.

De aventuras extraordinárias a experiências de compras irresistíveis, há algo para todos os viajantes aproveitarem.

Crie um verão de memórias com a Emirates

Em vigor de 22 de maio de 2024 a 11 de junho de 2024 e válida para viagens entre 25 de maio de 2024 e 31 de agosto de 2024, esta oferta fantástica inclui acesso ao The View at The Palm, AYA Universe, Dubai Parks & Resorts e Wild Wadi Waterpark.

Viajando sozinho, em casal, com um grupo de amigos ou em família, os passageiros podem aproveitar ao máximo sua visita a Dubai com acesso às seguintes experiências inesquecíveis:

Dubai Parks & Resorts – Neste verão, a Emirates está oferecendo aos viajantes a oportunidade de obter uma entrada gratuita para um dos principais parques de entretenimento de sua escolha. Embarque em uma história épica do futebol no Real Madrid World , ou deixe sua criança interior aproveitar o Legoland Dubai ou o Legoland Waterpark , ou ainda dê vida ao seu filme favorito de Hollywood no Motiongate Dubai .*

– Neste verão, a Emirates está oferecendo aos viajantes a oportunidade de obter uma entrada gratuita para um dos principais parques de entretenimento de sua escolha. Embarque em uma história épica do futebol no , ou deixe sua criança interior aproveitar o ou o , ou ainda dê vida ao seu filme favorito de Hollywood no .* Wild Wadi Waterpark – Refresque-se neste verão no espetacular Wild Wadi Waterpark. Se você procura um passeio relaxante por águas calmas ou deseja adrenalina nos toboáguas, aqui é o lugar certo, com atrações de todos os tipos.

– Refresque-se neste verão no espetacular Wild Wadi Waterpark. Se você procura um passeio relaxante por águas calmas ou deseja adrenalina nos toboáguas, aqui é o lugar certo, com atrações de todos os tipos. AYA Universe – Abra a sua mente e prepare-se para experimentar a beleza natural de um cosmos misterioso no AYA Universe. Este parque de entretenimento experimental vai transportá-lo para um mundo vibrante envolvido em câmaras que o deixará maravilhado. Aqui você vai brincar, flutuar e sonhar em observatórios cheios de estrelas, passear por jardins floridos e atravessar rios que conectam o infinito nesta exposição interativa.

– Abra a sua mente e prepare-se para experimentar a beleza natural de um cosmos misterioso no AYA Universe. Este parque de entretenimento experimental vai transportá-lo para um mundo vibrante envolvido em câmaras que o deixará maravilhado. Aqui você vai brincar, flutuar e sonhar em observatórios cheios de estrelas, passear por jardins floridos e atravessar rios que conectam o infinito nesta exposição interativa. The View at The Palm – Curta a vista deslumbrante do icônico horizonte de Dubai no Palm Jumeirah Palm Tower neste verão gratuitamente ao voar com a Emirates. Com 240 metros de altura, o The View é o lugar perfeito para admirar a vista panorâmica de Dubai e seus marcos icônicos.

Para solicitar o código único da entrada gratuita, os passageiros devem usar o código EKDXB25 ao comprar passagens no Emirates.com ou no aplicativo da Emirates. Esta promoção é válida para todos os passageiros da reserva. Ou então, se fizerem reservas por meio de agentes de viagens, escritórios de emissão de passagens da Emirates ou centros de atendimento da Emirates , os passageiros devem enviar um e-mail para E miratesoffer@emirates.com com o seu número PNR, data de chegada em Dubai, telefone de contato e nomes de todos os passageiros para solicitar seus códigos de acesso exclusivos.

My Emirates Pass

Para aumentar a emoção, os clientes que viajarem durante o verão podem aproveitar os descontos e as recompensas usando o My Emirates Pass, garantindo diversão máxima neste verão. De 1 de maio de 2024 a 30 de setembro de 2024, o My Emirates Pass vai elevar as aventuras de verão dos clientes em Dubai com uma série de ofertas exclusivas.

Seja nos parques aquáticos épicos de Dubai ou no deck de observação mais alto do mundo no Burj Khalifa At The Top, os visitantes podem aproveitar as atrações imperdíveis de Dubai neste verão com descontos nos ingressos.

Basta apresentar um cartão de embarque físico ou digital e um documento de identificação válido nos locais participantes para ter acesso às ofertas e descontos.

Se você fez check-in online e baixou seu cartão de embarque eletrônico para Emirates App ou Wallet, lembre-se de fazer um print da tela para apresentá-lo nos locais participantes, pois ele desaparecerá dos aplicativos assim que você pousar.

A volta do Dubai Summer Surprises

O Dubai Summer Surprises volta neste verão para encantar, emocionar e agitar visitantes de todas as idades. Ao longo de 65 dias, o festival vai oferecer promoções de compras imbatíveis, shows repletos de estrelas e entretenimento incrível. Use o My Emirates Pass e aproveite o Dubai Summer Surprises em voos para Dubai de 28 de junho de 2024 a 1 de setembro de 2024.

Enquanto isso, para aqueles que desejam aproveitar o luxo de classe mundial, as experiências de compras e restaurantes de Dubai vão oferecer o cenário perfeito para relaxar neste verão.

Para aproveitar o verão em Dubai gastando menos, veja todas as ofertas do My Emirates Pass visitando o link .

Aproveite ao máximo o seu verão com a Emirates

Dubai tem atrações para todos os gostos neste verão, incluindo algumas das melhores ofertas de hospitalidade do mundo até dias repletos de ação em família, e agora gastando menos com a Emirates:

Dubai Experience: Os clientes podem navegar, criar e reservar seus próprios itinerários personalizados, incluindo voos, estadias em hotéis, visitas às principais atrações e outras experiências gastronômicas e de lazer em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos usando a plataforma Dubai Experience da Emirates, e aproveitar os benefícios ainda mais exclusivos.

Os clientes podem navegar, criar e reservar seus próprios itinerários personalizados, incluindo voos, estadias em hotéis, visitas às principais atrações e outras experiências gastronômicas e de lazer em Dubai e nos Emirados Árabes Unidos usando a plataforma da Emirates, e aproveitar os benefícios ainda mais exclusivos. Parceiros Skywards: Os associados do premiado programa de fidelidade Emirates Skywards podem acumular milhas com nossos parceiros em todo o mundo, como hotéis, companhias aéreas, locadoras de veículos, lojas e bancos. Os associados podem usar essas milhas em passagens aéreas, upgrades de assento ou até mesmo ingressos para shows e eventos esportivos. Veja mais sobre o Emirates Skywards aqui: Link. Enquanto estiver em Dubai, você pode acumular milhas com nossos parceiros espalhados pela cidade, como Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays e outros.

Os associados do premiado programa de fidelidade Emirates Skywards podem acumular milhas com nossos em todo o mundo, como hotéis, companhias aéreas, locadoras de veículos, lojas e bancos. Os associados podem usar essas milhas em passagens aéreas, upgrades de assento ou até mesmo ingressos para shows e eventos esportivos. Veja mais sobre o Emirates Skywards aqui: Link. Enquanto estiver em Dubai, você pode acumular milhas com nossos parceiros espalhados pela cidade, como Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays e outros. Emirates Holidays: Os clientes podem fazer reservas para suas férias em Dubai no Emirates Holidays com opções de reserva flexíveis. Para ainda mais tranquilidade, a equipe dedicada 24 horas por dia, 7 dias por semana do Emirates Holidays estará disponível para apoiar os turistas em todos os momentos de suas férias. Ao reservar no Emirates Holidays, você recebe milhas adicionais além daquelas que receberia pelo seu voo.

As passagens podem ser adquiridas no site emirates.com , em escritórios de vendas ou pelo atendimento da Emirates, ou ainda por meio de agentes de viagens. Para obter mais informações, visite emirates.com .

A Emirates opera voos para mais de 130 destinos em seis continentes e atualmente realiza 7 voos por semana de São Paulo para Dubai e 4 voos semanais do Rio de Janeiro para Dubai.

Sobre a Emirates

A partir de seu hub global em Dubai, a Emirates atende a clientes em seis continentes, fornecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento do cliente com seus serviços líderes do setor em terra e no céu, fornecidos por funcionários apaixonados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 de fuselagem larga, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge, e seu sistema de entretenimento a bordo ice, premiado por 14 anos consecutivos como o “melhor no céu”, está disponível em todos os assentos da sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis e se concentra em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.

Informações para imprensa:

Notas aos editores.

*Consulte os termos e condições das promoções aqui: Link ‌‍ Os ingressos para as atrações [The View at The Palm, AYA Universe, Wild Wadi Waterpark e uma entrada de acesso ao parque Dubai Parks & Resorts (os passageiros podem escolher entre Motion Gate, Legoland Dubai, Legoland Waterpark e Real Madrid World)] resgatados nesta oferta são intransferíveis, não reembolsáveis e não podem ser vendidos nem trocados por qualquer outra promoção, desconto, ingresso ou dinheiro. Além disso, não podem ser combinados a qualquer outra oferta e não são válidos para passagens adquiridas antes do período da promoção. Os ingressos não incluem produtos, serviços, transporte, entretenimento e/ou alimentos e bebidas adicionais.

A oferta está disponível para novas reservas efetuadas entre 22 de maio de 2024 e 11 de junho de 2024 e não pode ser reivindicada retroativamente em reservas já realizadas.

Para participar desta oferta, as passagens aéreas devem ser de ida e volta. Passagens aéreas de um só trecho não serão elegíveis para esta oferta.

As solicitações dos benefícios desta oferta especial devem ser feitas pelo menos 96 horas antes da chegada.

Os grupos com mais de 9 pessoas estão excluídos dessas ofertas.

Assim que os passageiros receberem seus códigos de acesso, estes poderão ser apresentados nas bilheterias do The View at The Palm, AYA Universe, Dubai Parks & Resorts e Wild Wadi Waterpark em troca de uma entrada geral, em Dubai, sem custo adicional.

O acesso único a cada atração tem validade até 7 de setembro de 2024.

As informações sobre a oferta são de responsabilidade da Emirates.





