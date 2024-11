Emirates apresenta sua primeira aeronave modelo A350 Aérea revela os interiores de última geração, tecnologias pioneiras na indústria e inovações a bordo Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 27/11/2024 - 12h30 (Atualizado em 27/11/2024 - 12h30 ) twitter

A350: estreia da frota da Emirates Herve Gousse-Master Films

A Emirates apresentou oficialmente o primeiro Airbus A350-900 a integrar sua frota durante um evento exclusivo em Dubai. A inclusão da aeronave à frota da Emirates prepara a companhia para o crescimento da demanda por viagens.



A cerimônia, liderada por Sir Tim Clark, Presidente da Emirates Airline na presença de Sua Excelência Abdulla Bin Touq Al Marri, Ministro da Economia dos Emirados Árabes Unidos, contou com a participação de convidados VIP, parceiros do setor aeroespacial, autoridades governamentais, dignitários, membros da imprensa e entusiastas da aviação. Os convidados puderam explorar os interiores da aeronave, que conta com produtos de última geração e as mais recentes tecnologias.

Interior do A350-900 da Emirates Divulgação

O A350 da Emirates possui três classes espaçosas, acomodando 312 passageiros: 32 assentos Business Class totalmente reclináveis de última geração, 21 assentos na Premium Economy e 259 assentos na Economy Class. Os novos produtos refletem o compromisso da Emirates em oferecer uma experiência de alto padrão para os passageiros, ao mesmo tempo que otimiza a eficiência operacional. Este é o primeiro modelo de aeronave a entrar na frota da Emirates desde 2008.



‌



“Hoje celebramos um marco emocionante para a Emirates apresentando nosso primeiro A350 e inaugurando uma nova era para o crescimento da nossa frota e rede. Esta aeronave nos permitirá expandir ainda mais, oferecendo maior alcance, eficiência e flexibilidade à nossa malha, atendendo à demanda dos passageiros em novos mercados e ampliando oportunidades em cidades em que já atuamos. A bordo, nossos interiores atualizados e configurações de assentos elevarão ainda mais o conforto em todas as classes. Os 65 A350 que integrarão nossa frota nos próximos anos fazem parte do plano da Emirates para apoiar a visão estratégica Dubai D33, que transformará a cidade em um hub essencial da economia global ao ampliar sua conectividade e alcance”, disse Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Presidente e Diretor Executivo, Emirates Airline & Group.

Interior do primeiro A350 da Emirates Divulgação





‌



Phillipe Mhun, Vice-Presidente Executivo de Programas e Serviços da Airbus, afirmou estar orgulhoso de expandir ainda mais a parceria estratégica com a Emirates. “Essa aliança que floresceu há quase quatro décadas com o A300, o A330, o A340 e o A380, marca um novo capítulo para a Airbus. Esperamos que o A350 se torne um membro integral da frota da Emirates, apoiando seu crescimento contínuo e suas metas de sustentabilidade”, disse Mhun.



“O esforço colaborativo entre Emirates, Airbus e Rolls-Royce exemplifica o que pode ser alcançado quando compartilhamos um compromisso com a excelência e construímos uma parceria de longo prazo que nos fortalece mutuamente. Com nosso investimento de £1 bilhão na durabilidade da família de motores Trent, estamos comprometidos em continuar evoluindo e melhorando nos próximos anos.”, declara Omar Ali Adib, Vice-Presidente Sênior de Atendimento ao Cliente – Oriente Médio e África da Rolls-Royce.

‌



Além do recém-entregue A350, a Emirates opera dois outros modelos de aeronaves para 140 destinos ao redor do mundo: o widebody Boeing 777 e o icônico Airbus A380 de dois andares. A introdução do A350 permitirá que a Emirates expanda sua atuação para novos destinos globais, incluindo aeroportos de médio porte, que não comportam aeronaves maiores.



O A350 da Emirates estará disponível em duas versões: uma para rotas regionais e outra para rotas ultralongas. O primeiro voo comercial programado do A350 acontecerá no dia 3 de janeiro de 2025, com destino a Edimburgo. Nos meses seguintes, os passageiros poderão vivenciar a experiência do A350 em destinos como Bahrein, Mascate e Kuwait no Golfo, Lyon e Bolonha na Europa, e Colombo, Mumbai e Ahmedabad no Sul da Ásia, além de novas rotas de até 15 horas a partir de Dubai – que serão anunciadas em 2025.

