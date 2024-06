Emirates destaca a importância da pontualidade no aeroporto para as viagens de verão Ao longo de um mês, mais de 2,6 milhões de passageiros da Emirates devem embarcar no aeroporto internacional de Dubai

Alto contraste

A+

A-

Emirates destaca importância de passageiros chegarem com antecedência no aeroporto (Divulgação Emirates)

O aeroporto internacional de Dubai (DXB) é o hub internacional para passageiros mais movimentado do mundo; por isso, a Emirates recomenda que seus clientes realizem com antecedência os procedimentos necessários de sua jornada de viagem para garantir uma experiência de viagem tranquila durante a temporada de viagens de verão no Hemisfério Norte.

Ao longo de um mês, mais de 2,6 milhões de passageiros da Emirates devem embarcar no aeroporto internacional de Dubai (DXB). Os dias de maior movimento no aeroporto deve ser 15 de junho, um pouco antes do feriado de Eid Al Adha, e 6 de julho, quando muitas famílias iniciam suas viagens de férias de verão. Nos períodos de mais movimento, os clientes da Emirates precisam se planejar para o tráfego mais pesado nos acessos ao aeroporto, a circulação de mais pessoas no aeroporto e na imigração e o tempo para percorrer o trecho entre os terminais e chegar aos portões de embarque.

Nos horários de pico de viagens, chegue ao aeroporto 3 horas antes do embarque .

. Passe pela imigração 1,5 horas antes do embarque.

Chegue ao seu portão de embarque correto 1 hora antes do embarque.

Planeje com antecedência para melhorar sua experiência com a Emirates

Baixe o aplicativo Emirates para fazer o check-in online

Publicidade

Baixe o aplicativo Emirates para ter acesso fácil aos detalhes do voo. Reserve e altere voos, faça o download do cartão de embarque digital para a maioria dos destinos, receba notificações sobre seu voo, verifique quais refeições serão servidas, faça o pedido da sua refeição quente na Business Class, reserve o serviço de motorista e ainda selecione filmes para assistir no sistema de entretenimento ice. Os clientes também podem fazer o check-in no site Emirates.com. O check-in online e no aplicativo pode ser feito 48 horas antes do horário de embarque do voo.

Despache a bagagem no aeroporto no dia anterior

Publicidade

Os clientes da Emirates podem despachar suas bagagens no aeroporto na noite anterior à viagem sem nenhum custo. Os passageiros que embarcarem em Dubai podem fazer o check-in antecipado e despachar suas bagagens 24 horas antes do embarque, ou 12 horas antes do embarque no caso de voos para os Estados Unidos. Mais próximo do horário de embarque, os clientes podem se dirigir diretamente à área de imigração no aeroporto.

Faça o check-in na Emirates City Check In & Travel Store

Publicidade

Os clientes da Emirates também podem fazer o check-in na Emirates City Check-in & Travel Store no ICD Brookfield Place, no Dubai International Financial Centre (DIFC). Convenientemente localizado no coração do distrito comercial, os clientes da Emirates podem fazer o check-in e despachar a bagagem com 24 horas de antecedência e até 4 horas antes do voo, a qualquer momento, das 8h às 22h, todos os dias, iniciando sua experiência de viagem com um serviço ininterrupto em quiosques de autosserviço ou em balcões dedicados com agentes da Emirates ou ainda com a Sara, a primeira agente de check-in robô do mundo.

Faça o check-in em casa

Os clientes da Emirates também podem fazer o check-in em casa em Dubai e Sharjah. Os agentes da DUBZ realizam o processo de check-in na casa, no hotel ou no escritório do cliente e levam as bagagens para o voo, assim o cliente pode chegar mais tarde ao aeroporto, levando somente a bagagem de mão. O serviço deve ser reservado pelo menos 24 horas antes do voo. O serviço de Home Check-In é gratuito para passageiros da First Class e associados Platinum Skywards.

Utilize as opções de transporte no aeroporto

Ao se deslocar entre o Concourse A e o Concourse B, os clientes da Emirates podem usar o trem gratuito no Terminal 3. A Emirates também oferece um serviço de ônibus de traslado entre o Concourse A e o Concourse C, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O ônibus parte a cada 20 minutos, e o tempo médio de viagem também é de 20 minutos. Os pontos de embarque e desembarque ficam em balcões de conexão claramente identificados – no andar de desembarque ao lado do Central Connection Desk no Concourse A e o Connection Desk E – no andar de Duty Free no Concourse C. Os clientes da First Class também podem usar os carrinhos (buggies) exclusivos da Emirates, disponíveis mediante solicitação em todo o aeroporto, enquanto os Dubai Airport Buggies (também chamados de Dubai Taxi) estão disponíveis gratuitamente para todos os clientes, com prioridade para idosos, famílias com crianças e pessoas com necessidades especiais (chamadas de People of Determination nos Emirados Árabes Unidos).

Faça compras no Duty-Free online e receba sua compra a bordo

Os clientes que desejam economizar ainda mais tempo podem fazer suas compras no Duty-Free usando o site EmiratesRED.com, com acesso a produtos Duty-Free exclusivos, que são entregues em seu assento a bordo. As marcas de luxo incluem Creed, Loewe, Mont Blanc, Bang & Olufsen, La Mer, Dr Levy, Cerruti, Yves Saint Laurent e muitas outras. Esse serviço está disponível na maioria dos voos e os clientes podem comprar a partir de 21 dias até 40 horas antes do voo, fornecendo os detalhes do voo ao fazer checkout no site. A tripulação da cabine entrega o pedido diretamente no assento do cliente durante o voo.

Assistência especial para pessoas com necessidades especiais

As pessoas com necessidades especiais (People of Determination) têm acesso a suporte dedicado da equipe treinada da Emirates e do aeroporto quando viajarem nesta temporada. Esse suporte inclui um guia de planejamento do aeroporto internacional de Dubai (DXB) para as pessoas com deficiências ocultas, duas horas de estacionamento gratuito no aeroporto, acesso a guichê de check-in prioritário dedicado, controle de passaporte e segurança e embarque prioritário, se necessário. Os passageiros podem consultar a página Accessible Travel no site Emirates.com para obter informações e entrar em contato com o escritório local da Emirates em caso de dúvidas.‌‍ Sobre a Emirates

A partir de seu hub global em Dubai, a Emirates atende a clientes em seis continentes, fornecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento do cliente com seus serviços líderes do setor em terra e no céu, fornecidos por funcionários apaixonados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 de fuselagem larga, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge, e seu sistema de entretenimento a bordo ice, premiado por 14 anos consecutivos como o “melhor no céu”, está disponível em todos os assentos da sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis e se concentra em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.