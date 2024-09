Emirates dobra a conectividade com parceiras em um ano, atingindo cerca de 1.700 destinos além da sua rede Atualmente, a companhia aérea mantém 31 parceiros de codeshare, 118 parceiros interline e 13 parceiros de serviços ferroviários e de helicóptero Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 02/09/2024 - 16h22 (Atualizado em 02/09/2024 - 16h22 ) ‌



Emirates: 16 novas parcerias foram criadas desde 2023 Divulgação Emirates

No ano passado, a Emirates duplicou o número de cidades para as quais oferece conexões além de sua própria rede, fornecendo oportunidades de viagem para quase 1.700 cidades adicionais. Com isso, em média, mais de 61 mil passageiros podem se conectar de forma descomplicada às redes compartilhadas da Emirates e seus parceiros todas as semanas.

Ao estabelecer novas parcerias e fortalecer as atuais em todo o ecossistema de transporte, a companhia aérea está fornecendo muitas opções de viagem adicionais com seus 31 parceiros de codeshare, 118 parceiros interline e 13 parceiros de serviços ferroviários e de helicóptero. Desta forma, a Emirates mantém 162 parceiros em mais de 100 países, o que significa um alcance de rede expandido com mais e melhores conexões para os viajantes, itinerários de passagem única que facilitam a vida do passageiro, transferências de bagagem aprimoradas, benefícios ao passageiro frequente, acesso a lounges e outras vantagens que garantem uma experiência de viagem tranquila em cada ponto de contato.

Para os clientes de companhias aéreas parceiras que voam na Emirates, os destinos populares estão ainda mais próximos por meio da rede robusta da Emirates que oferece voos para mais de 140 destinos e conectividade descomplicada no aeroporto de Dubai (DXB), além de experiências líderes do setor em terra e nos céus, tudo ao alcance dos passageiros.

No ano passado, a Emirates lançou 16 novas parcerias que incluem codeshares com a Avianca e a Batik Air Malaysia. Além disso, a companhia aérea também finalizou e implementou acordos interline com a KAM Air, Sri Lankan Airlines, Condor, Flynas, Viva Aerobus, Sun Express, Maldivian, Siberia Airlines e Kenya Airways.

Da aeronave ao trem, os clientes da Emirates podem fazer uma conexão rápida para cidades em toda a Europa por meio de parcerias de codeshare com a Trenitalia, Spanish Rail Renfe, Austrian Rail OBB e Swedish Rail SJ. A companhia aérea também foi a primeira transportadora de serviço completo a entrar em uma parceria interline inovadora com a BLADE, uma empresa de mobilidade aérea urbana, para fornecer aos clientes da Emirates voos de helicóptero entre Nice e Mônaco em uma única passagem.

Adnan Kazim, vice-presidente e diretor comercial da Emirates Airline, disse: “No ano passado, reforçamos nossa estratégia de expandir nossa presença global e especificamente em seis continentes, criando novas parcerias com companhias aéreas, parceiros ferroviários e operadores de mobilidade aérea alinhados às nossas ideias, para fornecer uma grande variedade de destinos, opções de conectividade e acesso perfeito para viajantes como nunca antes. O crescimento orgânico está sempre no centro dos nossos planos, mas continuaremos a alavancar a força das redes complementares dos nossos parceiros como parte do nosso compromisso de ajudar nossos clientes a acessar todas as regiões do planeta da maneira mais fácil possível. A conectividade de classe mundial mantém as economias fortes e resilientes, e nossas ambições de crescimento de parcerias se alinham à estratégia D33 de Dubai para tornar nossa casa e hub a cidade mais conectada do mundo, atraindo negócios, turismo e investimentos de todo o mundo.”

Ao longo dos anos, muitas parcerias da Emirates abriram caminho para a companhia aérea formar redes robustas que não apenas conectam clientes a pontos exclusivos, mas também fornecem as vantagens de otimização de cronograma, conectividade perfeita no DXB com acesso ao Terminal 3, além de benefícios de fidelidade recíprocos. Sua parceria fundamental com a flydubai é um exemplo excepcional de como a cooperação produz viagens mais tranquilas e mais benefícios ao cliente. Hoje, os clientes têm acesso a mais de 230 destinos em 100 países, com 275 voos de codeshare para escolher em um dia normal. Os clientes da Emirates podem reservar voos para mais de 90 destinos exclusivos da flydubai e os clientes da flydubai podem escolher entre mais de 100 destinos da Emirates. Com isso, mais de 17,5 milhões de passageiros se conectaram nas redes conjuntas da Emirates e da flydubai desde o lançamento da parceria em 2017.

Para viajantes de lazer que vão para destinos populares como as Maldivas, a parceria interline exclusiva da Emirates com a Maldivian permite que os clientes tenham o acesso a 16 ilhas além de Male. A parceria da Emirates com a Pro Flight Zambia fornece acesso a 13 pontos atendidos pela companhia aérea da África, incluindo refúgios regionais exclusivos como o Parque Nacional Lower Zambezi, uma curta viagem de Lusaka que oferece uma experiência de safári emocionante.

As importantes parcerias da companhia aérea com a United, Air Canada e Qantas continuam oferecendo acesso incomparável para seus clientes a mais de 350 destinos na América do Norte, Central e do Sul, Austrália e Nova Zelândia, expandindo as oportunidades de conexão, fornecendo reciprocidade incomparável em programas de fidelidade, além de outros benefícios de classe mundial para os clientes, como acesso ao lounge.

A Emirates continua expandindo os pares de cidades em uma única passagem e aumentando a conectividade e as opções em várias outras parcerias estratégicas em sua rede, incluindo:

Américas: Os clientes da Emirates podem acessar mais de 375 cidades por meio da United, Air Canada e outras companhias aéreas parceiras no Canadá, México, Ilhas do Caribe e América Central e do Sul. Os clientes dessas companhias aéreas parceiras que se conectam na rede da Emirates a partir de Dubai podem escolher entre destinos exclusivos no Oriente Médio, África, Ásia Central e do Sul.

Europa: Os viajantes podem acessar mais de 380 cidades por meio de sete parceiros de codeshare, 33 parceiros interline e 12 parceiros de mobilidade ferroviária e aérea, incluindo Condor, ITA Airways, Air Malta, Air Baltic, Aegean Airlines, TAP Portugal e Siberia Airlines, além dos parceiros ferroviários da Emirates na Alemanha, Espanha, França, Itália, Áustria e Suécia, que oferecem transferências terrestres e flexibilidade para explorar várias cidades em uma única passagem.

Ásia: A rede da Emirates na Ásia é ainda mais forte, com 12 parceiros de codeshare e 42 parceiros interline, fornecendo acesso a mais de 500 cidades populares no Extremo Oriente, Ásia Ocidental e Oceano Índico, além de destinos no Oriente Médio.

Austrália: A parceria de longa data da Emirates com a Qantas fornece acesso a mais de 85 cidades australianas; enquanto isso, os clientes da Qantas podem voar com a Emirates para Dubai e acessar mais de 45 cidades na Europa, Oriente Médio e Norte da África além da rede internacional da Qantas.

África: A presença da Emirates na África agora fornece acesso a mais de 210 pontos regionais por meio de 5 parceiros de codeshare e 18 parceiros interline, oferecendo conectividade e valor superiores aos clientes, com mais opções de voo para regiões menores em todo o continente.

A Emirates Skywards, o programa de fidelidade da companhia aérea, e a Emirates SkyCargo também trabalham com a colaboração de parceiros de codeshare e interline para dar apoiar e complementar a rede e o programa de fidelidade que garantem aos passageiros e clientes de carga todos os benefícios das principais parcerias da companhia aérea. Em termos operacionais, a Emirates Airport Services desempenha um papel fundamental para garantir que as equipes estejam disponíveis e preparadas para ajudar os clientes em suas conexões de um voo para outro e no acesso a lounges dedicados da companhia aérea em Dubai e em outras estações.

Para obter mais informações sobre as companhias aéreas parceiras, acesse .Sobre a Emirates:

De seu hub global em Dubai, a Emirates atende clientes em seis continentes, oferecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento dos clientes com seus serviços líderes do setor, tanto em terra quanto no ar, prestados por funcionários dedicados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves de fuselagem larga Boeing 777 e Airbus A380, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge. Seu sistema de entretenimento a bordo, ice, foi premiado como o “melhor do céu” por 18 anos consecutivos e está disponível em todos os assentos de sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis, com foco em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.