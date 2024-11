Emirates lança parceria com Spotify para oferecer playlists e podcasts a bordo Serviço estará disponível no sistema de entretenimento de bordo da companhia aérea Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 11/11/2024 - 17h58 (Atualizado em 11/11/2024 - 17h58 ) twitter

A novidade está disponível em voos para 140 destinos Divulgação: Emirates

A Emirates lançou uma nova colaboração com o Spotify, o serviço de assinatura de streaming de áudio mais popular do mundo, para fornecer aos clientes uma ampla variedade de podcasts e playlists durante os voos. O Spotify pode ser utilizado por todos os clientes em seu sistema de entretenimento a bordo, o ice , e está disponível em voos para 140 destinos.

Atendendo à base global de clientes da Emirates, o conteúdo seleto do Spotify inclui uma variedade de playlists de músicas populares, além dos principais podcasts em inglês, português, tagalo e alemão, e outros idiomas serão adicionados em 2025, incluindo espanhol e hindi. Novos podcasts e músicas serão adicionados regularmente para complementar a biblioteca atual da Emirates, que contém mais de 3.500 horas de músicas e podcasts interessantes do mundo todo.

Acesso aos principais podcasts do Spotify

Os clientes da Emirates agora podem explorar a biblioteca diversificada de podcasts do Spotify com mais de 140 episódios que falam sobre negócios, esportes, entretenimento e crimes reais, com vozes de personalidades famosas como o What Now? with Trevor Noah, em que o comediante conversa com celebridades e especialistas nos diversos assuntos discutidos; The Bill Simmons Podcast, em que Bill Simmons fala sobre esportes e cultura pop com convidados famosos como Tom Hanks, Adam Sandler e Larry David; Case 63, aclamado podcast conhecido por sua narrativa envolvente, e The Journal, podcast sobre dinheiro, negócios e poder, do Spotify e do The Wall Street Journal.

‌



Playlists exclusivas do Spotify para a Emirates

Para garantir experiências de viagem personalizadas aos clientes da Emirates, há uma playlist para cada gênero ou década da música. As playlists mais populares do Spotify são apresentadas na forma de mixtapes selecionadas pelos especialistas do Spotify, como a RapCaviar Mixtape que apresenta os lançamentos do hip-hop, a vibrante Viva Latino Mixtape, a nostálgica All Out 90s Mixtape e as populares Arabic Classics Mixtape e Jazz Classics Mixtape.

‌



O Spotify é a mais recente adição ao renomado e premiado sistema de entretenimento a bordo da Emirates, o ice. Com mais de 6.500 canais de entretenimento on-demand em mais de 40 idiomas, o ice oferece conteúdo para todos os gostos. Os clientes têm acesso a mais de 4.000 horas de filmes e canais de TV, até 3.500 horas de músicas e podcasts, mais de 2.000 filmes de Hollywood e produções aclamadas internacionalmente, 250 canais para crianças e famílias e centenas de séries de TV e coletâneas completas, incluindo os programas mais recentes da Paramount+, HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals e Shahid. A Emirates também é regularmente elogiada por sua experiência de conectividade a bordo, pois todos os clientes podem acessar alguma forma de Wi-Fi gratuito a bordo, incluindo os associados do programa de fidelidade Emirates Skywards.

