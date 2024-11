Emirates leva troféu da NBA a Nova York e dá início à Emirates NBA Cup Voo especial incluiu pratos, bebidas e entretenimento inspirados na NBA Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 13/11/2024 - 17h59 (Atualizado em 13/11/2024 - 17h59 ) twitter

A lenda da NBA James Worthy acompanhou o troféu em seu voo de Dubai para o aeroporto internacional John F. Kennedy

O troféu da Emirates NBA Cup pousou nesta quarta-feira (12), em Nova York para dar início à Emirates NBA Cup 2024, depois de partir do hub da companhia aérea em Dubai. Como parceira global oficial da NBA e parceira no jogo de abertura da Emirates NBA Cup, a Emirates transportou o cobiçado troféu com estilo em sua icônica aeronave Airbus A380 personalizada com uma pintura temática da NBA.

O tão esperado torneio começou em 12 de novembro e deve terminar com o jogo final em 17 de dezembro em Las Vegas. A nova pintura temática da NBA da aeronave A380 da Emirates foi apresentada no mês passado, com um design marcante que cobre toda a aeronave de fuselagem azul vibrante, complementada por proteções de motor em tom vermelho brilhante para celebrar a parceria.

A lenda da NBA James Worthy acompanhou o troféu no voo que partiu de Dubai. Depois de pousar em Nova York, o troféu foi entregue a Adam Silver, comissário da NBA, e Thierry Aucoc, vice-presidente sênior de operações comerciais da Emirates no Ocidente, para marcar o início do torneio.

Experiência temática nas alturas

‌



O voo especial aumentou as expectativas para o torneio, com decoração temática de basquete em todas as classes para realçar o espírito dos jogos. Os passageiros se deliciaram com comida e aperitivos quentes servidos em caixas com a marca NBA como parte do menu temático de basquete da companhia aérea e puderam assistir a jogos clássicos da NBA no sistema de entretenimento de bordo da companhia aérea, o ice. Alguns jogos do torneio deste ano serão transmitidos ao vivo a bordo dos voos da Emirates.

Os viajantes da First Class e Business Class socializaram com Worthy no exclusivo Onboard Lounge, desfrutando de petiscos tradicionais para os dias de jogos, como minissanduíches, pizzas, pretzels com molho de queijo e pipoca, entre outros, além de uma mesa com salgados, minidoces e minicupcakes decorados com discos de chocolate representando a bola de basquete.

‌



Os passageiros da Emirates foram recebidos no voo EK201 com um anúncio especial feito por Worthy, aumentando a expectativa para este momento inesquecível. Os clientes também receberam uma série de itens comemorativos para marcar a ocasião, incluindo réplicas da aeronave com a nova pintura da NBA de edição limitada, além de etiquetas de bagagem, porta-retratos para fotos Polaroid com a marca NBA e muito mais.

Celebrando a Emirates NBA Cup

‌



Até 17 de dezembro, quem viajar com a Emirates terá produtos e serviços inspirados na NBA disponíveis em voos de e para 13 destinos nos Estados Unidos e Canadá.

Na Premium Economy e Economy Class, os passageiros podem ver a marca NBA nos apoios de cabeça dos assentos. Já na Business Class e Premium Economy, as bebidas serão servidas em porta-copos especialmente criados para a ocasião. A companhia aérea servirá pratos e petiscos seletos inspirados na NBA em todas as classes e no Onboard Lounge da aeronave A380 da Emirates. Além de assistir a alguns jogos selecionados da Emirates NBA Cup ao vivo no Sport24 no sistema ice, os passageiros também poderão explorar playlists de lendas da NBA e o podcast da entrevista com Mark Tatum, vice-comissário e diretor de operações da NBA.

Antes dos voos, os passageiros também podem aproveitar o menu de comidas e bebidas com tema da NBA, disponível até 22 de novembro nos lounges da Emirates em Dubai, Nova York JFK, São Francisco, Los Angeles e Boston.

Os amantes do basquete podem adquirir um item especial: a réplica da aeronave com a nova pintura temática da NBA de edição limitada, que está disponível na loja oficial da Emirates , além de outros produtos.

A Emirates NBA Cup continua na sexta-feira à noite com 12 confrontos da fase de grupos, incluindo o San Antonio Spurs que receberá o Los Angeles Lakers às 19h30 ET e o Memphis Grizzlies que visitará o Golden State Warriors às 22h ET, com transmissão da ESPN.

