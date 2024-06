Emirates recebe 7 prêmios no Skytrax World Airline Awards 2024 Emirates recebeu os prêmios com os votos de milhares de viajantes de negócios e turistas de mais de 100 países

Emirates: 7 prêmios no Skytrax Divulgação: Emirates

A Emirates recebeu sete prêmios impressionantes no Skytrax World Airline Awards 2024, em um evento realizado ontem no Fairmont Windsor Park, em Londres. Os prêmios são um reconhecimento do setor e refletem o compromisso da companhia aérea com a oferta dos melhores produtos e serviços em todas as classes.

Os prêmios recebidos pela Emirates são: Melhor Entretenimento a Bordo de Companhia Aérea do Mundo, Melhores Conveniências de Primeira Classe de Companhia Aérea, Melhor Primeira Classe de Companhia Aérea no Oriente Médio, Melhores Refeições a Bordo de Primeira Classe no Oriente Médio, Companhia Aérea Mais Amiga da Família no Oriente Médio, Melhor Classe Econômica Premium de Companhia Aérea no Oriente Médio e Melhores Refeições a Bordo de Classe Econômica Premium no Oriente Médio.

A Emirates recebeu os prêmios com os votos de milhares de viajantes de negócios e turistas de mais de 100 países. A cerimônia também contou com a presença de membros do setor de viagens e aviação, e os prêmios foram recebidos por Graham Pepe, gerente de vendas corporativas da Emirates no Reino Unido.

O melhor entretenimento do mundo nos céus

O prêmio de “Melhor Entretenimento a Bordo de Companhia Aérea do Mundo” é um reconhecimento para o renomado sistema ice de entretenimento a bordo da Emirates, que está em primeiro na escolha da Skytrax pela 18ª vez. Graças ao seu conteúdo diversificado e aos mais de 6.500 canais de entretenimento sob demanda em mais de 40 idiomas, há algo para todos os gostos. Os clientes têm muitas opções com mais de 4 mil horas de filmes e canais de TV, até 3.500 horas de música e podcasts, mais de 2 mil filmes de Hollywood e aclamados internacionalmente, 250 canais dedicados a crianças e famílias e centenas de séries de TV e coletâneas completas, incluindo os mais recentes programas de streamings como Paramount+, HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals e Shahid.

Experiência na Primeira Classe premiada

A Primeira Classe da Emirates continua uma referência de excelência no setor, conquistando 3 prêmios: Melhores Conveniências de Primeira Classe de Companhia Aérea, Melhor Primeira Classe de Companhia Aérea no Oriente Médio e Melhores Refeições a Bordo de Primeira Classe no Oriente Médio. Os clientes da Primeira Classe têm uma experiência de viagem perfeita com o serviço de motorista da Emirates de/para o aeroporto e acesso a mais de 39 salas VIP premium em todo o mundo. Os clientes da Primeira Classe têm conforto máximo com suítes privativas totalmente fechadas, um serviço de “jantar sob demanda” que inclui caviar ilimitado e champanhe Dom Pérignon, pijamas luxuosos hydra active (que mantém a pele hidratada), produtos para a pele da Byredo e produtos de banho sustentáveis da Voya, além de kits da Bulgari para se manterem revigorados durante os voos longos.

Classe Econômica Premium e viagens em família aclamadas

A Emirates recebeu os prêmios de Melhor Classe Econômica Premium de Companhia Aérea no Oriente Médio e Melhores Refeições a Bordo de Classe Econômica Premium no Oriente Médio devido ao seu produto recém-lançado que se equipara à Classe Executiva de muitas companhias aéreas.

A Classe Econômica Premium da Emirates apresenta assentos de couro com uma distância generosa de até 40 polegadas (101,6 cm), assento de 19,5 polegadas (49,53 cm) de largura com reclinação de 8 polegadas (20,32 cm), apoios para as panturrilhas e para os pés que aumentam o conforto do passageiro, encosto de cabeça ajustável em 6 posições e vários outros detalhes úteis, como pontos de recarga de dispositivos de fácil acesso no assento e uma mesa lateral, além da tela de TV de 13,3 polegadas. Os clientes têm a sua disposição cobertores confortáveis e sustentáveis feitos de garrafas plásticas recicladas, um travesseiro de tamanho generoso, kits de cortesia e um vinho espumante exclusivo, Chandon Vintage Brut 2017. O premiado serviço de refeições a bordo apresenta uma seleção de refeições generosas preparadas com ingredientes sazonais e influências regionais, todas servidas em louças e acompanhadas de talheres de aço inoxidável envoltos em um guardanapo de linho. A Classe Econômica Premium é oferecida atualmente em 15 rotas: Londres Heathrow, Sydney, Melbourne, Christchurch, Auckland, Cingapura, Los Angeles, Nova York, Houston, São Francisco, Mumbai, Bangalore, Tóquio Narita, São Paulo, Osaka e Dubai.

A Emirates também recebeu o prêmio Skytrax de “Companhia Aérea Mais Amiga da Família no Oriente Médio” por sua variedade de produtos e serviços para as famílias e crianças, desde o embarque prioritário para famílias em todos os aeroportos internacionais, refeições específicas e saudáveis para as crianças e brindes divertidos, além de uma infinidade de opções de entretenimento infantil no ice e serviços especiais para menores desacompanhados e acessibilidade para famílias com crianças neurodivergentes.

Sobre a Emirates

A partir de seu hub global em Dubai, a Emirates atende a clientes em seis continentes, fornecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento do cliente com seus serviços líderes do setor em terra e no céu, fornecidos por funcionários apaixonados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 de fuselagem larga, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge, e seu sistema de entretenimento a bordo ice, premiado por 14 anos consecutivos como o “melhor no céu”, está disponível em todos os assentos da sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis e se concentra em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.

Divulgação: Gabriel Rizzini Monteiro





