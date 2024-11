Emirates recebe prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” no ULTRAs 2024 Awards Recentemente, a companhia também foi reconhecida como a “Melhor Companhia Aérea do Mundo” pela Telegraph Travel e a “Melhor Companhia Aérea Internacional” no Air Travel Awards do Forbes Travel Guide Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 12/11/2024 - 17h53 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h54 ) twitter

The ULTRAs 2024. ULTRA Travel Awards 2024. Kensington Palace Thursday 7th November 2024. Photography by Steve Dunlop www.stevedunlop.com Divulgação

A Emirates ganhou mais uma vez o prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” no prestigioso ULTRAs 2024 Awards. A companhia aérea recebeu o reconhecimento de milhares de viajantes globais por seus produtos excepcionais, serviços inovadores e excelentes experiências de custo-benefício oferecidas. A Emirates, com sua experiência de viagem fly better, recebeu mais de 20 prêmios neste ano, incluindo o de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” da Telegraph Travel, assumindo o primeiro lugar entre 90 transportadoras globais; e o de “Melhor Companhia Aérea” no The Times and Sunday Times Travel Awards.

O prêmio ULTRAs está entre os mais respeitados do setor, concedido a líderes de viagens em várias categorias. Os vencedores são eleitos pelos votos de uma rede global de viajantes ativos e influentes. A Ultratravel é uma revista independente com circulação global de 1,2 milhão de viajantes ativos.

O prêmio foi recebido por Thierry Aucoc, vice-presidente sênior de operações comerciais da Emirates na Europa e nas Américas, e Jabr Al-Azeeby, vice-presidente da divisão da Emirates no Reino Unido, em uma cerimônia realizada na semana passada no Palácio de Kensington, em Londres. O evento contou com a presença de pessoas importantes do setor de viagens e outros convidados ilustres.



“Estamos muito satisfeitos com o reconhecimento de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” concedido pelo prestigiado prêmio ULTRAs. Nossos investimentos em produtos e serviços, em nosso pessoal, treinamento e tecnologia têm como objetivo elevar a experiência de viagem em cada etapa da jornada para que os nossos clientes realmente “voem melhor”, e sempre trabalharemos para elevar o nível para eles. Nosso programa de reforma de aeronaves de vários bilhões de dólares vai garantir interiores totalmente renovados de mais de 200 aeronaves, aprimorando a experiência oferecida pela Emirates. Obrigado aos nossos clientes fiéis, e continuaremos avançando para oferecer o melhor em viagens aéreas internacionais”, disse Sir Tim Clark, presidente da Emirates Airline.

‌



Experiência de viagem aprimorada

A Emirates continua investindo em produtos inovadores, implementando tecnologias avançadas e expandindo sua rede para tornar a experiência de viagem ainda mais perfeita para os clientes.

‌



No ano passado, a companhia aérea finalizou a reforma de oito aeronaves, que agora contam com interiores renovados (3 aeronaves A380 e 5 aeronaves Boeing 777), como parte de seu programa de modernização de US$ 4 bilhões. Além disso, investiu US$ 11 milhões para abrir novos lounges para clientes premium em Londres Stansted e Jeddah, reformou as instalações no Paris Charles De Gaulle e abriu lojas de viagens experimentais em Hong Kong, Londres e Paris.



A Emirates também expandiu sua rede global com o reinício dos serviços para Phnom Penh no Camboja via Cingapura e anunciou novas rotas para Bogotá via Miami e Madagascar via Seychelles. A companhia aérea anunciou recentemente que atingiu recorde nos resultados financeiros semestrais, transportando 26,9 milhões de passageiros em sua extensa rede composta por mais de 148 destinos (entre 1 de abril e 30 de setembro de 2024).

‌



Companhia aérea premiada

Recentemente, a Emirates também recebeu o prêmio 2025 APEX World Class Airline por oferecer excelente atendimento ao cliente e por apresentar os mais altos padrões globais de segurança e bem-estar, sustentabilidade e experiência de serviço ao passageiro.

No mês passado, a companhia aérea também recebeu cinco prêmios no Air Travel Awards do Forbes Travel Guide, incluindo o de “Melhor Companhia Aérea Internacional“, “Melhor Programa Culinário”, “Melhor Primeira Classe”, “Melhor Lounge de Coquetéis a Bordo” (lounge da aeronave A380 da Emirates) e “Melhor Lounge de Companhia Aérea Internacional” (lounge para passageiros da primeira classe no aeroporto internacional de Dubai).

A Emirates opera a maior frota de aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 de fuselagem larga do mundo, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o Shower Spa e o Onboard Lounge na aeronave A380.

Os clientes a bordo também recebem serviços excepcionais da tripulação multinacional da companhia aérea, além da culinária gourmet regional e do premiado sistema de entretenimento a bordo, o ice, que oferece até 6.500 canais dos melhores filmes, programas de TV, podcasts e muito mais. O sistema de entretenimento a bordo da Emirates foi reconhecido na semana passada como o “Melhor Entretenimento a Bordo” no Business Traveller Awards 2024. A companhia aérea lançou recentemente uma nova colaboração com o Spotify, o serviço de assinatura de streaming de áudio mais popular do mundo, para oferecer aos clientes uma ampla variedade de podcasts e playlists durante o voo.



Para mais informações ou reservar passagens, visite emirates.com . As passagens também podem ser reservadas no aplicativo da Emirates, nas lojas da Emirates, na central de atendimento da Emirates ou por meio de agências de viagens.



Sobre a Emirates:

A Emirates foi fundada em 1985 e hoje é uma das maiores e mais reconhecidas companhias aéreas internacionais do mundo. Com sede em Dubai, a Emirates opera uma frota moderna com mais de 260 aeronaves, que atendem a mais de 140 destinos em seis continentes. A companhia aérea é reconhecida por seu compromisso de oferecer serviço excepcional ao cliente e seu foco em inovação, incluindo experiências a bordo e projetos de sustentabilidade. Como pioneira na indústria da aviação, a Emirates constantemente integra tecnologias avançadas e práticas sustentáveis para aprimorar suas operações e reduzir seu impacto ambiental. A companhia aérea desempenha um papel fundamental no posicionamento de Dubai como um hub de aviação global, além de promover iniciativas de sustentabilidade alinhadas à visão dos Emirados Árabes Unidos de um futuro mais verde.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.