‌Emirates recebe prêmios por entretenimento e conectividade a bordo e classe Premium Economy

Emirates: prêmio por melhor conectividade a bordo (Divulgação Emirates)

Na cerimônia do 2024 Pax International Magazine Awards, realizada em 29 de maio em Hamburgo, Alemanha, a Emirates recebeu o prêmio de melhor entretenimento e conectividade a bordo do Oriente Médio por sua combinação de conectividade Wi-Fi líder nos céus e seus 6.500 canais de conteúdo no ice, sistema de entretenimento a bordo da Emirates. Além disso, os prêmios AirlineRatings.com Airline Excellence Awards de 2024 foram anunciados recentemente, com a Emirates ocupando o primeiro lugar em melhor entretenimento a bordo e melhor classe Premium Economy.

Conectividade a bordo premiada da Emirates

A Emirates sempre esteve à frente da adoção de Wi-Fi a bordo e foi uma das primeiras companhias aéreas a oferecer conectividade em 1993, e a primeira companhia aérea a lançar um serviço para telefone móvel a bordo em 2007. Até o momento, a Emirates investiu mais de 300 milhões de dólares em conectividade.

Os clientes da Emirates de todas as classes têm ao seu dispor conectividade gratuita assim que se registram no Emirates Skywards . Os associados Skywards de todos os níveis recebem internet gratuita quando viajam na Business Class e na First Class. Os associados Silver, Gold e Platinum também têm internet gratuita ao voar na Economy Class e na Premium Economy Class. Os associados da categoria Blue podem acessar gratuitamente o aplicativo de mensagens na Economy Class e na Premium Economy Class.

Com as 50 novas aeronaves Airbus A350 entrando em operação neste ano, a Emirates vai oferecer aos passageiros mais um benefício que reforça sua promessa fly better, que é a nova banda larga de alta velocidade a bordo, fornecida pela GX Aviation da Inmarsat. As aeronaves Airbus A350 serão as primeiras aeronaves da Emirates a aproveitar as vantagens da rede de satélites Global Xpress (GX) da Inmarsat, que fornece a primeira e única rede de banda larga disponível globalmente no mundo, garantindo que os passageiros utilizem conectividade global ininterrupta, mesmo em voos sobre o Ártico.

Entretenimento a bordo premiado da Emirates

O ice da Emirates é uma biblioteca de entretenimento de classe mundial com 6.500 canais, onde o conteúdo é atualizado todos os meses. Os clientes podem criar sua lista de conteúdos antes do voo, navegando e pré-selecionando filmes ou programas de TV no aplicativo da Emirates. Depois, essa lista pode ser sincronizada com o ice no momento do embarque. No ice, os clientes da Emirates podem encontrar:

Mais de 2 mil filmes de Hollywood aclamados internacionalmente, incluindo filmes vencedores do Oscar® de 2024.

Centenas de séries de TV completas e box sets completos, incluindo os programas mais recentes das principais plataformas de streaming e marcas de mídia, como Paramount+ (lançada em abril), HBO Max, Discovery+, BBC, Bloomberg Originals e Shahid.

Mais de 200 documentários e séries documentais populares da TV.

Mais de 150 filmes e programas de TV árabes, incluindo uma coleção dedicada de filmes dos Emirados.

Mais de 300 filmes e programas de TV de Bollywood e do sul da Ásia em 13 idiomas.

Filmes globais em mais de 50 idiomas, com mais de 600 filmes internacionais de toda a Europa, África, Ásia e América Latina.

Mais de 300 filmes com “Closed Captions” e 140 filmes com “Audio Description”, oferecendo acessibilidade aos deficientes visuais.

Biblioteca de música com mais de 3.500 álbuns e playlists selecionadas.

Cinco canais de TV ao vivo: 3 de notícias e 2 de cobertura esportiva ao vivo.

Mais de 250 canais para crianças e famílias, com dezenas de programas para crianças em idade pré-escolar.

Conteúdo sobre felicidade, bem-estar e autodesenvolvimento de marcas como LinkedIn Learning e Mindvalley.

Podcasts e audiolivros, incluindo o Emirates World, que destaca o destino de Dubai e líderes de pensamento globais.

Premium Economy Class premiada da Emirates

A Premium Economy Class da Emirates é um produto recém-lançado que se equipara à Business Class de várias companhias aéreas e apresenta muitas novas comodidades para o cliente, incluindo assentos de couro com uma distância generosa de até 40 polegadas (101,6 cm), assento de 19,5 polegadas (49,5 cm) de largura e reclinação de 8 polegadas (20,3 cm) oferecendo uma posição confortável com amplo espaço para se esticar. O assento também tem apoios para pernas e pés, aumentando o conforto, além do encosto de cabeça ajustável em 6 posições e outras conveniências, como pontos de recarga facilmente acessíveis no assento e uma mesa de coquetel lateral, além da tela de TV de 13,3 polegadas – uma das maiores da categoria.

Os clientes têm ao seu dispor cobertores sustentáveis feitos de garrafas plásticas recicladas, um travesseiro de tamanho generoso e kits de cortesia gratuitos e recebem um drinque de boas-vindas em copos finos. Nas refeições, uma seleção de refeições generosas preparadas com ingredientes da estação e influências regionais é servida em louças, acompanhada de talheres de aço inoxidável envoltos em guardanapos de linho.

Atualmente, a Premium Economy Class está disponível em 15 rotas: London Heathrow, Sydney, Melbourne, Christchurch, Auckland, Cingapura, Los Angeles, Nova York, Houston, São Francisco, Mumbai, Bengaluru, Tóquio Narita, São Paulo, Dubai e Osaka (a partir de 11 de junho).

Sobre o Pax International Awards

O Pax International Awards é um prêmio do setor de viagens que reconhece as conquistas do setor de aviação. Os vencedores são eleitos por votos de leitores das revistas PAX International e PAX Tech.

Sobre o AirlineRatings.com Airline Excellence Awards

O AirlineRatings.com Airline Excellence Awards combina as principais auditorias governamentais e de segurança com 12 critérios principais, que incluem idade da frota, avaliações de passageiros, lucratividade, classificação de segurança, classificação de produtos, inovação e pedidos futuros de aeronaves.

Sobre a EmiratesA partir de seu hub global em Dubai, a Emirates atende a clientes em seis continentes, fornecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento do cliente com seus serviços líderes do setor em terra e no céu, fornecidos por funcionários apaixonados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 de fuselagem larga, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge, e seu sistema de entretenimento a bordo ice, premiado por 14 anos consecutivos como o “melhor no céu”, está disponível em todos os assentos da sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis e se concentra em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.









