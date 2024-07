Emirates serve mais de 45 milhões de chocolates de luxo por ano aos seus passageiros

Alto contraste

Emirates: 45 milhões de chocolates de luxo por ano Divulgação Emirates

Antes do Dia Mundial do Chocolate de 2024, que será comemorado em 7 de julho de 2024, a Emirates forneceu alguns esclarecimentos com sabor de cacau sobre a importância do chocolate na experiência geral de seus passageiros e algumas informações sobre quantos chocolates são servidos em sua rede global anualmente.

Em um comunicado à imprensa emitido pela Emirates em 3 de julho de 2024, a transportadora sediada em Dubai disse que viu mais de 45 milhões de pedaços individuais de chocolate de luxo consumidos a bordo de seus voos em 2023 por clientes de todas as classes, além de uma variedade de sobremesas à base de chocolate como parte de suas opções de serviço de bordo.

A companhia aérea do Oriente Médio serve chocolate artesanal como parte de seu serviço de refeição exclusivo em todas as classes, para 140 destinos globais. Somente no ano passado, os clientes da classe econômica da Emirates consumiram 36,3 milhões de chocolates individuais, enquanto os clientes na relativamente nova cabine econômica premium da transportadora desfrutaram de 322.000 chocolates.

Na frente, na classe executiva, os clientes da Emirates já comeram 8,2 milhões de chocolates, enquanto os sortudos que experimentaram a oferta de primeira classe da companhia aérea têm acesso a chocolates ilimitados e devoraram impressionantes 122.000 caixas grandes de chocolate gourmet. De fato, os clientes da primeira classe são até mesmo convidados a levar alguns de seus chocolates favoritos dessas caixas como um presente de despedida da transportadora no final do voo.

De acordo com a companhia aérea, ela colabora estreitamente com chocolatiers especialistas do mundo todo e rotaciona a oferta de chocolates a bordo a cada três meses para garantir que seus passageiros frequentes não se cansem da variedade de chocolates oferecidos.

Por exemplo, a companhia aérea está atualmente fazendo parceria com a chocolateira francesa de elite, Valrhona. Reconhecida mundialmente como a chocolateira de escolha de prestigiados chefs e gourmands de chocolate, a Valrhona foi fundada na França em 1922. A Valrhona é “reconhecida por sua dedicação à excelência e inovação na arte de fazer chocolate, bem como seu comprometimento com o fornecimento ético e a responsabilidade ambiental”, afirma a companhia aérea.

Como informa reportagem do Aerotime Hub, a Emirates fez uma parceria com a Valrhona para criar uma caixa de chocolate de luxo personalizada para seus clientes de primeira classe, que recebem os chocolates após as refeições a bordo.

“A parceria com a Emirates ressalta nossos valores compartilhados de excelência, atenção aos detalhes e um compromisso em criar experiências inesquecíveis”, disse Zeyneb Larabi, Diretor Global de Varejo de Viagem da Valrhona. “Essa colaboração vai além de oferecer um produto delicioso, ela cria memórias duradouras para os clientes que aproveitam a experiência da Emirates.”

Como parte da rotação regular para clientes da Emirates, os chocolates são selecionados dos produtores mais renomados do mundo, incluindo Bateel, Coco Jalila e Forrey & Galland dos Emirados Árabes Unidos, Butlers da Irlanda, Godiva, Canonica e Neuhaus da Bélgica, Pacari do Equador e Hotel Chocolat do Reino Unido. As marcas de chocolate são selecionadas por uma infinidade de razões, incluindo seu conteúdo, seja chocolate amargo, ao leite ou branco, bombons, pralinês ou trufas.

O chocolate está sempre presente nas sobremesas servidas a bordo para todos os clientes da Emirates, independentemente da classe de viagem. Além disso, nas rotas mais longas da transportadora, barras de chocolate são servidas em uma bandeja de lanches, e pirulitos de chocolate são oferecidos às crianças durante as comemorações festivas. Nos lounges de bordo da frota Airbus A380, os clientes da Emirates também podem se deliciar com guloseimas veganas e não veganas à base de chocolate para garantir que todos os gostos sejam atendidos.









