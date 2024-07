Emirates SkyCargo encomenda 5 aeronavesnBoeing 777F

‌



Aeronaves serão entregues no ano fiscal de 2025/2026 Divulgação Emirates

A Emirates SkyCargo, divisão de transporte aéreo de carga da maior companhia aérea internacional do mundo, anunciou um pedido de outros cinco cargueiros Boeing 777, com entrega imediata entre 2025 e 2026. O pedido de US$ 1 bilhão eleva o total de pedidos da companhia aérea para 315 aeronaves de fuselagem larga.

O desempenho da Emirates SkyCargo no primeiro trimestre do seu atual ano financeiro de 2024-2025 foi excepcional, com taxas de ocupação e tonelagens consistentemente elevadas, que ultrapassaram os valores de 2019. Assim que a nova aeronave entrar em operação, a capacidade de carga disponível no convés principal aumentará em 30%, permitindo que a companhia aérea utilize esse espaço tão necessário nos principais mercados para atender melhor os seus clientes globais.

Sua Alteza o Xeique Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente e CEO da Emirates Airline e do Grupo Emirates, disse: “A demanda pelos nossos produtos e serviços de classe mundial está subindo exponencialmente, impulsionada também pela Agenda Econômica de Dubai, que visa duplicar as operações de comércio exterior e reforçar a posição da cidade de centro comercial global. Este investimento em aeronaves Boeing 777 para aumentar a capacidade de transporte de carga permite atender à demanda dos clientes e representa um passo à frente no nosso plano estratégico de crescimento de longo prazo.

A próxima fase da nossa estratégia incluirá uma avaliação completa da nossa futura frota de cargueiros, com análise de todas as opções de aeronaves para garantir que estamos preparados para atender às crescentes exigências do mercado, reafirmando a nossa confiança no papel do transporte aéreo de carga e, mais especificamente da Emirates. SkyCargo, no comércio global.”

“É uma honra que a Emirates SkyCargo, conhecida pela excelência operacional e inovação, tenha escolhido mais uma vez o Boeing 777 Freighter para ampliar o alcance da sua rede global”, disse Stephanie Pope, presidente e CEO da Boeing Commercial Airplanes. “Valorizamos muito a confiança da Emirates na família de fuselagem larga da Boeing e apoiamos o seu plano estratégico de crescimento de longo prazo.”

Com a entrega escalonada das novas aeronaves, a Emirates SkyCargo vai aposentar os cargueiros mais antigos, reforçando o compromisso da companhia aérea de operar uma das frotas de aeronaves mais jovens e eficientes.

Além das 10 aeronaves Boeing 777F encomendadas, a capacidade de carga da companhia aérea será reforçada por 10 aeronaves 777-300ER que estão atualmente sendo convertidas em cargueiros, elevando a frota de cargueiros da Emirates para 17 aeronaves até o final de 2025. Aproveitando a capacidade de transporte de carga em aeronaves de passageiros da Emirates, a divisão de carga continuará facilitando a movimentação rápida, confiável e eficiente de mercadorias em todo o mundo, oferecendo aos clientes mais flexibilidade com um mix de frota composta por aeronaves 777, 777F, 747F, A350 e A380.

A partir de seu hub global em Dubai, a Emirates atende a clientes em seis continentes, fornecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento do cliente com seus serviços líderes do setor em terra e no céu, fornecidos por funcionários apaixonados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 de fuselagem larga, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge, e seu sistema de entretenimento a bordo ice, premiado por 14 anos consecutivos como o “melhor no céu”, está disponível em todos os assentos da sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis e se concentra em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.