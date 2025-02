Emirates SkyCargo recebe prêmio de excelência do STAT Times Prêmio destaca excelência no transporte aéreo de carga e a prática em moldar a logística global Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 25/02/2025 - 17h56 (Atualizado em 25/02/2025 - 17h56 ) twitter

Emirates Sky Cargo: excelência no transporte aéreo de carga Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo, a Emirates SkyCargo foi reconhecida como a companhia aérea internacional do ano no prêmio STAT Times de excelência no transporte aéreo de carga. O prêmio, que conta com os votos de leitores do STAT Times do mundo todo, destaca o papel essencial que a Emirates SkyCargo desempenha ao facilitar e moldar a logística global.

A equipe da Emirates SkyCargo, liderada por Badr Abbas, vice-presidente sênior da divisão Emirates SkyCargo, recebeu o prêmio em Nairóbi, durante a Air Cargo Africa 2025. A cerimônia também contou com a presença de outros convidados e representantes importantes do setor de transporte e logística aérea.

“A Emirates SkyCargo é a referência de excelência no setor de logística global, atuando como um parceiro confiável que conecta o mundo com perfeição. Estamos orgulhosos de que o nosso compromisso com os clientes, o nosso foco na inovação e o fortalecimento das nossas operações com os melhores talentos do setor nos garantiram o prêmio de principal companhia aérea de carga do mundo promovido por uma das principais publicações do setor. Continuaremos trabalhando com parceiros e clientes importantes para redefinir o futuro da carga aérea e contribuir para a prosperidade da economia global, hoje e no futuro”, declarou Badr Abbas, vice-presidente sênior da divisão Emirates SkyCargo ao comentar sobre o prêmio.

Para a Emirates SkyCargo, a divisão de transporte aéreo de carga da maior companhia aérea internacional do mundo, resolver os desafios de transporte de seus clientes é motivo de orgulho. Há quase 40 anos facilitando o comércio global para mais de 145 destinos em seis continentes, conectando empresas a fornecedores e clientes em todo o mundo utilizando um mix de aeronaves de passageiros e cargueiros dedicados. Com o portfólio líder do setor de produtos transportados, além de uma infraestrutura de última geração, a Emirates SkyCargo movimenta mercadorias de forma rápida, confiável e eficiente.

Na semana passada, durante a Air Cargo Africa 2025, a companhia participou ativamente das discussões sobre o crescente destaque da África como uma região competitiva no comércio global. Além de uma agenda cheia de reuniões, eventos de networking e anúncios para a imprensa, a liderança da companhia aérea participou de painéis de discussão ao lado de outros líderes do setor para explorar os desafios e as oportunidades da rede de logística da África. Badr Abbas também forneceu uma visão detalhada sobre o futuro da companhia aérea e analisou as previsões para 2025 em uma conversa informal, ressaltando a confiança da companhia aérea no papel essencial do transporte aéreo no comércio global.

