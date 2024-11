Emirates treina pilotos e tripulação para o A350 Ação pioneira em treinamento teve investimento de US$48 milhões Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/10/2024 - 18h43 (Atualizado em 15/10/2024 - 18h43 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Emirates: treinamento de tripulantes para o Airbus A350 Divulgação Emirates

Antes de receber as aguardadas aeronaves Airbus A350 que farão parte da sua frota, a Emirates investiu cerca de US$ 48 milhões em equipamentos e sistemas de ponta para o treinamento de pilotos e membros da tripulação de cabine.

As aquisições incluem três simuladores de voo completos equipados com sistemas de suporte ao piloto (PSS) inovadores, um dispositivo de treinamento em base fixa, um simulador de evacuação de emergência da cabine e um simulador das portas de entrada e de emergência. Esse investimento reforça o compromisso da companhia aérea de atingir os mais altos padrões e a excelência no treinamento da tripulação de cabine.

O PSS é um equipamento inédito do setor e foi totalmente desenvolvido internamente pela Emirates com o objetivo de otimizar a experiência de treinamento. Durante a fase de instruções, ele permite que os alunos realizem uma configuração interativa da cabine de comando, incluindo a criação de um plano de voo, em um ambiente totalmente imersivo. A configuração é recuperada sempre que os alunos entram no simulador para retomar o treinamento. O modo debrief do PSS permite ao instrutor reproduzir a sessão gravada para analisar o desempenho do aluno.

‌



O primeiro simulador de voo completo da aeronave A350 da companhia aérea recebeu a qualificação de nível D, a maior para esse tipo de simulador, da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA). A qualificação inicial foi obtida já que nenhum contratempo foi identificado, outro feito notável no setor de simulação. A tecnologia avançada não apenas aumenta a eficiência do treinamento, como também capacita os pilotos a dominar com confiança as habilidades necessárias para realizar as operações de forma adequada.

A Emirates encomendou três simuladores de voo completos para a sua frota de aeronaves A350. O segundo simulador da aeronave A350 está atualmente em seu estágio de aceitação e deve receber a aprovação da EASA em novembro.

‌



O dispositivo de treinamento de base fixa da aeronave A350 reproduz a cabine de comando, usando sistemas visuais e de áudio para tornar as sessões de treinamento mais realistas.

O Comandante Bader Al Marzooqi, vice-presidente sênior de treinamento de voo da Emirates, disse: “A inovação está no DNA da Emirates, e isso inclui nossos novos equipamentos de treinamento da aeronave A350 e a nossa unidade avançada de treinamento de pilotos, que será inaugurada no final do ano e poderá expandir nossa capacidade de treinamento de pilotos em 54%. Com os investimentos nos novos simuladores e sistemas, nossos pilotos e membros da tripulação de cabine estão preparados, treinados e extremamente confiantes para lidar com qualquer desafio operacional com segurança e competência.”

‌



Moldando o futuro da aviação

Hoje, a companhia aérea já treinou cerca de 30 pilotos e 820 membros da tripulação de cabine. Até o final de novembro, mais de 50 pilotos terão concluído o treinamento nos simuladores de voo completo da aeronave A350 antes que ela entre em serviço. Os pilotos e a tripulação de cabine da Emirates recebem treinamento robusto e baseado em evidências, ministrado internamente por instrutores altamente experientes em ambientes especialmente projetados para o treinamento.

Além disso, em junho deste ano, a Emirates anunciou uma colaboração com a IATA e a Airbus para fornecer um programa aprimorado de treinamento e avaliação com base em competências para o tipo da aeronave A350.

Frota futura

Para sua próxima fase de crescimento, a Emirates tem 65 aeronaves A350 e um mix de 205 aeronaves 777X em sua carteira de pedidos que vão ajudar a companhia aérea a atingir as suas metas de expansão e trazer flexibilidade para lançar novas rotas e atender melhor às rotas atuais da sua rede.

Instalações ultramodernas de treinamento de pilotos

A Emirates está pronta para inaugurar sua unidade avançada de treinamento de pilotos ainda neste ano. A instalação com mais de 5880 m2 pode abrigar seis compartimentos com simuladores de voo completos das aeronaves A350 e Boeing 777X. Em todas as instalações de treinamento de pilotos da companhia aérea, os pilotos da Emirates poderão aprimorar suas habilidades em 17 simuladores de voo completos que oferecem mais de 130 mil horas de treinamento por ano.

A Emirates está acelerando o seu processo de recrutamento de pilotos. Os interessados em fazer parte da elite de pilotos da Emirates podem se registrar para a sessão de informações online que será realizada em 16 de outubro aqui .

Sobre a Emirates

A Emirates foi fundada em 1985 e hoje é uma das maiores e mais reconhecidas companhias aéreas internacionais do mundo. Com sede em Dubai, a Emirates opera uma frota moderna com mais de 260 aeronaves, que atendem a mais de 140 destinos em seis continentes. A companhia aérea é reconhecida por seu compromisso de oferecer serviço excepcional ao cliente e seu foco em inovação, incluindo experiências a bordo e projetos de sustentabilidade. Como pioneira na indústria da aviação, a Emirates constantemente integra tecnologias avançadas e práticas sustentáveis para aprimorar suas operações e reduzir seu impacto ambiental. A companhia aérea desempenha um papel fundamental no posicionamento de Dubai como um hub de aviação global, além de promover iniciativas de sustentabilidade alinhadas à visão dos Emirados Árabes Unidos de um futuro mais verde.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.