Emirates usa plataforma da IATA para melhorar precisão de dados sobre turbulência

Alto contraste

A+

A-

Emirates: plataforma da IATA para melhorar precisão de dados sobre turbulência (Divulgação Emirates)

A Emirates começou a usar a Turbulence Aware Platform da Associação do Transporte Aéreo Internacional (IATA). Com isso, será a primeira companhia aérea a integrar a plataforma da IATA à versão mais recente do Lido mPilot, a solução de navegação móvel da Lufthansa Systems.

A união dessas plataformas oferece uma grande quantidade de dados, combinada às novas tecnologias que disponibilizam aos pilotos informações e previsões de turbulência atualizadas e altamente precisas, fornecendo a eles a possibilidade de traçar os melhores caminhos e evitar as áreas afetadas para aumentar a segurança, a eficiência da navegação e a otimização dos planos de voo.

Além da IATA Turbulence Aware Platform, a companhia aérea instalou em mais de 140 aeronaves um software para compartilhar automaticamente os relatórios de turbulência com todas as companhias aéreas que fornecem dados para a plataforma. Todas as novas aeronaves que se juntarem à frota da Emirates nos próximos anos, como o Airbus A350 e os Boeing 777-9, 777-8 e B787, estarão prontas para participar do programa.

O capitão Hassan Alhammadi, vice-presidente sênior da divisão de operações de voo da Emirates Airline, disse: “A participação ativa na plataforma Turbulence Aware da IATA e a disponibilização aos nossos pilotos de uma ferramenta com as mais recentes tecnologias do setor, como a solução de navegação móvel Lido mPilot da Lufthansa Systems, fazem parte do nosso compromisso de garantir a segurança operacional, a eficiência e o conforto do cliente em todos os voos. Também nos orgulhamos de fornecer dados sobre turbulência por meio da nossa rede no Oriente Médio e de amplas conexões na África, Ásia, Austrália e outras regiões. Isso ajudará a construir um conhecimento sofisticado no setor para gerenciar com mais eficiência e precisão a turbulência e os padrões climáticos em constante evolução. Isso é apenas o começo, pois estamos avançando com planos para integrar mais tecnologias de ponta e elevar a experiência de voo, para que os nossos clientes possam desfrutar de viagens mais tranquilas.”

Publicidade

“A mitigação dos efeitos adversos da turbulência é um desafio de todo o setor, e a obtenção de dados precisos em tempo real é fundamental nesse esforço. A cooperação entre a IATA Turbulence Aware, a Emirates e a Lufthansa Systems vai melhorar ainda mais a qualidade e a quantidade de dados em tempo real disponibilizados ao setor, permitindo viagens aéreas mais tranquilas e seguras a todos”, disse Frederic Leger, vice-presidente sênior de produtos e serviços comerciais da IATA.

“Os dados da plataforma Turbulence Aware da IATA aumentam o valor do Lido mPilot, pois fornece aos pilotos informações sobre turbulência precisas, abrangentes e em tempo real, permitindo que eles tomem decisões acertadas e naveguem com mais eficiência. Ao integrar esses dados ao Lido mPilot, a Emirates pode aumentar a segurança, reduzir o consumo de combustível e minimizar o desconforto dos passageiros, melhorando a eficiência operacional e aumentando a satisfação do cliente”, disse Andreas Medlhammer, gerente de produto de aplicativos de cartografia aérea da Lufthansa Systems.

Publicidade

A plataforma Turbulence Aware da IATA é um recurso global de informações em tempo real objetivas e detalhadas para que os pilotos e profissionais da aviação gerenciem e reduzam o impacto da turbulência nas operações. A turbulência é a principal causa de lesões nos passageiros e na tripulação e aumenta o consumo de combustível. A plataforma reúne dados anônimos sobre turbulência de milhares de voos operados em todo o mundo. As informações geradas por esses dados permitem que pilotos e despachantes escolham rotas de voo ideais, evitando a turbulência e voando em níveis e altitudes de pico para maximizar a eficiência do combustível e, desta forma, reduzir as emissões de carbono. Até o momento, a plataforma Turbulence Aware garantiu voos mais seguros a mais de 700 milhões de passageiros, um número que continua aumentando com a adesão de novas companhias aéreas ao programa.

O Lido mPilot é um aplicativo móvel de cartografia aérea abrangente da Lufthansa Systems, que foi configurado com base nos requisitos operacionais específicos da Emirates. O Lido mPilot fornece aos pilotos acesso fácil a mapas de terminais, um mapa de rota gerado de forma dinâmica e um Airport Moving Map (AMM), mapa que mostra a posição da aeronave em relação à superfície do aeroporto durante o taxiamento, a decolagem e o pouso. Seus mapas interativos orientados por dados e os mais recentes recursos meteorológicos relevantes para cada voo que está sendo operado garantem maior consciência situacional e as informações mais pertinentes para os pilotos.

Publicidade

Sobre a Emirates

A partir de seu hub global em Dubai, a Emirates atende a clientes em seis continentes, fornecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento do cliente com seus serviços líderes do setor em terra e no céu, fornecidos por funcionários apaixonados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves Boeing 777 e Airbus A380 de fuselagem larga, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge, e seu sistema de entretenimento a bordo ice, premiado por 14 anos consecutivos como o “melhor no céu”, está disponível em todos os assentos da sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis e se concentra em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.