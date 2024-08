Emirates utiliza aeronaves Boeing 777 modernizadas em voos para outras duas cidades A companhia aérea utilizará aeronaves Boeing 777 atualizadas com as novas cabines Business Class e a Premium Economy em voos para Zurique e Riad Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/08/2024 - 10h49 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h49 ) ‌



Aeronave Boeing 777 modernizada Divulgação Emirates

A Emirates anunciou hoje que vai colocar suas aeronaves Boeing 777 modernizadas em voos para outras duas cidades, Zurique e Riad, a partir de 1 de outubro de 2024*. A companhia aérea também colocará essas aeronaves reformadas em voos para Genebra e Bruxelas, que serão as duas primeiras cidades da rede da Emirates com as cabines modernizadas em todos os voos.

A companhia aérea pretende oferecer aos clientes mais do seu aclamado produto Premium Economy e da nova cabine Business Class da aeronave Boeing 777 nas próximas semanas e ao longo dos próximos meses. As aeronaves Boeing 777 reformadas da Emirates vão operar da seguinte forma:

Para Zurique, a Emirates vai operar sua aeronave Boeing 777 modernizada nos voos EK 85 e EK 86 a partir de 1 de outubro de 2024*.

A aeronave Boeing 777 modernizada da Emirates com suas cabines mais recentes também pousará em Riad pela primeira vez nos voos EK 819 e EK 820 a partir de 1 de outubro de 2024*. Esta será a primeira vez da Premium Economy da Emirates no Oriente Médio/Conselho de Cooperação do Golfo (CCG).

A partir de 22 de setembro de 2024*, com a introdução da aeronave Boeing 777 reformada nos voos EK 89 e EK 90, Genebra será a primeira cidade da rede da Emirates a oferecer assentos Premium Economy e a cabine Business Class reformada em todos os voos para esse destino.

A partir de 9 de outubro de 2024*, a Emirates vai operar usar outra aeronave Boeing 777 reformada em um segundo voo para Bruxelas (EK 181 e EK 182) seis vezes por semana.

Com um número maior de cidades atendidas pelas aeronaves Boeing 777 e A380 reformadas, a Emirates oferece aos clientes mais opções e uma melhor experiência nos céus em todas as cabines. A companhia aérea planeja atender 28 cidades com a Premium Economy até o final deste ano. Até agora, 25 aeronaves foram reformadas e outras 17 aeronaves serão modernizadas até dezembro de 2024.

A aeronave Boeing 777 de quatro classes é configurada com seis ou oito suítes na First Class, 38 assentos na Business Class em fileiras de quatro assentos, 24 assentos na Premium Economy no layout 2-4-2 e 256 assentos da Economy Class.

Os clientes da nova Business Class da aeronave Boeing 777 da Emirates terão assentos espaçosos, mais privacidade, com o luxo de uma cama plana totalmente reclinada a 180 graus. Com o assento do meio removido, foram instalados assentos de couro macio de 525,78 cm de largura, e cada um deles oferece acesso ao corredor, além de um frigobar individual, mesa de madeira para refeição ou trabalhar, várias conectores para carregar dispositivos pessoais e novos botões de controles do assento.

Os clientes têm ao seu dispor as melhores criações culinárias com serviço de mesa completo que inclui porcelana fina Royal Doulton e talheres exclusivos, a melhor seleção de champanhes e vinhos do setor, além de entretenimento premiado e serviço de bordo fornecido pela tripulação de cabine de múltiplas nacionalidades da companhia aérea.

Os assentos de couro creme de 49,53 cm de largura da Premium Economy da aeronave Boeing 777 da Emirates possuem apoio de cabeça com 6 ajustes para oferecer mais conforto e espaço de 96,52 cm com inclinação de 20,32 cm. A posição reclinada durante o voo na Premium Economy tem apoio para panturrilhas e pés para maior conforto, além de conectores para carregar dispositivos no assento e uma mesa lateral de madeira para refeição e coquetel.

A Premium Economy da Emirates ainda conta com uma experiência gastronômica superior a bordo, que inclui elementos inspirados na Business Class, como uma bebida de boas-vindas, bebidas finas e uma seleção de pratos gourmet servidos em louças finas.

As passagens podem ser reservadas no site www.emirates.com , no aplicativo Emirates ou por meio de agentes de viagens físicos ou online.

Para obter mais informações sobre a nova aeronave Boeing 777 da Emirates, visite: Link

*A aeronave poderá ser colocada em serviço antes desta data se for liberada da reforma antes do prazo planejado.

Sobre a Emirates:

De seu hub global em Dubai, a Emirates atende clientes em seis continentes, oferecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento dos clientes com seus serviços líderes do setor, tanto em terra quanto no ar, prestados por funcionários dedicados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves de fuselagem larga Boeing 777 e Airbus A380, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge. Seu sistema de entretenimento a bordo, ice, foi premiado como o “melhor do céu” por 18 anos consecutivos e está disponível em todos os assentos de sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis, com foco em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.