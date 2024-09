Emirates utiliza dados para reduzir o consumo de combustível e aumentar a segurança dos voos FlightPulse da GE Aerospace fornece aos pilotos dados resumidos de cada voo e informações sobre como eles operaram a aeronave para que possam analisar seu desempenho usando as principais métricas de eficiência e segurança Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 05/09/2024 - 18h35 (Atualizado em 05/09/2024 - 18h35 ) ‌



Emirates: redução no consumo de combustível e aumento na segurança dos voos Divulgação Emirates

Em cada um dos 470 voos da Emirates que são realizados por dia, todos os pilotos usam o GE FlightPulse™, um aplicativo que fornece dados operacionais fundamentais sobre a segurança e a eficiência de combustível de cada trajeto.

Desde que foi introduzido, o FlightPulse é uma das principais ferramentas de suporte às iniciativas de redução de consumo de combustível e emissões da Emirates, além de melhorar as principais métricas de segurança.

O FlightPulse da GE Aerospace fornece aos pilotos dados resumidos de cada voo e informações sobre como eles operaram a aeronave para que possam analisar seu desempenho usando as principais métricas de eficiência e segurança e planejar o próximo voo usando análises baseadas em dados. A Emirates e a GE desenvolveram um painel personalizado com indicadores de desempenho e análises adaptados aos requisitos da companhia aérea e aos valores médios operacionais, que está disponível para todos os pilotos e a gerência. O FlightPulse também oferece a reprodução personalizada fotorrealista que simula voos inteiros, exibindo todos os procedimentos operacionais implementados pelos pilotos em ordem sequencial da trajetória de voo, simulandosua própria experiência na cabine de voo.

A Emirates iniciou o projeto FlightPulse em 2021, trabalhando com a GE para aprimorar e personalizar a ferramenta. Hoje, o aplicativo está ainda melhor e abrange quatro áreas principais: eficiência de combustível, métricas de segurança, dados operacionais e análises e pesquisa acompanhada de informações e estatísticas para cada rota da rede da Emirates.

‌



Embora essa ferramenta seja utilizada por outras companhias aéreas, a Emirates foi a primeira a adotá-la para toda a sua comunidade de mais de 4 mil pilotos, mantendo-os conectados a uma rica base de dados históricos individuais e específicos da companhia em um só lugar. Com essa ferramenta altamente intuitiva, os pilotos podem acessar suas próprias métricas de eficiência, comparando com as médias de seus colegas após cada voo que operam, além da capacidade de obter informações operacionais importantes para o planejamento de voos.

O Comandante Hassan Al Hammadi, vice-presidente sênior de operações de voo da Emirates, comentou sobre o uso bem-sucedido da ferramenta: “O FlightPulse ajudou a colocar dados nas mãos dos nossos pilotos e das equipes de operação de voo. Desta forma, eles estão mais conectados para melhorar a eficiência operacional, de segurança e de combustível. O aplicativo não só fornece uma visão retrospectiva para refletir sobre como podem melhorar, mas também fornece informações que ajudam a tomar decisões operacionais. Vimos melhorias importantes na eficiência de combustível e outros indicadores operacionais e de segurança. Por isso, vamos continuar aprimorando essa tecnologia como parte do nosso compromisso com o desenvolvimento contínuo. Esta ferramenta trouxe uma mudança fundamental no monitoramento de dados de operações de voo, garantindo à gerência e aos pilotos transparência e visibilidade dos principais dados operacionais relacionados à segurança e eficiência. Esta mudança melhorou a colaboração e o entendimento entre a gerência e a comunidade de pilotos no gerenciamento de segurança e eficiência.”

‌



O Comandante Esmaeel Hassan Fard, instrutor de Type Rating na aeronave B777, usa a ferramenta extensivamente ao operar voos: “Ao me preparar para um voo, uso o FlightPulse para revisar dados de meus voos anteriores, focando em itens importantes como segurança e eficiência de combustível. Em seguida, analiso a rota e as condições específicas do voo usando as informações e os dados históricos disponíveis para as cidades específicas. Isso me ajuda a tomar decisões sobre gerenciamento de combustível, procedimentos operacionais e outros ajustes necessários para segurança e eficiência ideais durante o voo. Ao comparar o meu desempenho com os padrões de toda a frota, eu me sinto motivado a melhorar continuamente e colaborar para a eficiência geral.”

O Comandante Abdalla Al Hammadi, piloto técnico da frota de aeronaves A380, falou sobre como o FlightPulse aprimorou suas métricas de voo pessoais: “O FlightPulse fornece estatísticas de desempenho e dados sobre qualquer um dos nossos voos anteriores, assim podemos descobrir como otimizar as operações e a eficiência. Um novo recurso foi adicionado recentemente, chamado “pré-voo”, que permite verificar os dados dos últimos 90 dias de um setor ou aeroporto específico para o qual eu vou voar. Qual pista posso usar? Deve ter alguma espera? Esta é uma informação valiosa que ajuda na minha preparação e fornece a visibilidade adequada para ajustar minhas técnicas e, por fim, me ajuda a tomar melhores decisões de segurança e eficiência.”

‌



A Emirates segue investindo na cabine de voo conectada. Recentemente, as operações passaram a ser sem papel, consolidando o plano de voo operacional e o pacote de briefing de cada voo em uma versão aprimorada do mBriefing da Lido Systems, um aplicativo simples no iPad de cada piloto que apresenta informações relevantes sobre cada voo que podem ser baixadas facilmente. Os pilotos podem monitorar o progresso do voo e reunir informações de outros aplicativos como informações meteorológicas da rota, incluindo previsões de turbulência. Historicamente, essas informações eram distribuídas em papel para as equipes da cabine de voo. A companhia aérea estima que 15 milhões de folhas de papel deixarão de ser usadas com o novo processo.

Para saber mais sobre como a Emirates otimiza suas operações, visite o site .

Sobre a Emirates

De seu hub global em Dubai, a Emirates atende clientes em seis continentes, oferecendo serviços de transporte aéreo de alta qualidade que facilitam o turismo e o comércio. A companhia aérea conquistou o reconhecimento dos clientes com seus serviços líderes do setor, tanto em terra quanto no ar, prestados por funcionários dedicados que representam mais de 160 países. A Emirates opera a maior frota do mundo de aeronaves de fuselagem larga Boeing 777 e Airbus A380, oferecendo cabines espaçosas e recursos icônicos a bordo, como o A380 Shower Spa e o Onboard Lounge. Seu sistema de entretenimento a bordo, ice, foi premiado como o “melhor do céu” por 18 anos consecutivos e está disponível em todos os assentos de sua frota. A Emirates está comprometida com operações ambientalmente responsáveis, com foco em três áreas: redução de emissões, consumo responsável e proteção da vida selvagem e dos habitats.