Empresa de serviços da Embraer recebe Prêmio Laureate da Aviation Week Network Empresa foi indicada por diminuir tempo de revisão de aeronaves e aprimorar qualidade Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 14/11/2024 - 17h40 (Atualizado em 14/11/2024 - 17h40 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prêmio reconhece conquistas extraordinárias de indivíduos e equipes na indústria Foto: Embraer

A Embraer Aircraft Maintenance Services (EAMS), responsável por serviços para aviões comerciais, conquistou o prestigiado prêmio Laureate da Aviation Week Network, na categoria MRO (sigla em inglês para manutenção, reparo e revisão). A premiação reconheceu as instalações da Embraer pela redução no tempo de revisão de aeronaves com a implementação de um sistema digital que eliminou documentos em papel.

A iniciativa acelerou os trabalhos durante um período de alta demanda e hangares lotados. Como parte dela, mais de 500 dispositivos digitais foram distribuídos aos técnicos para as operações diárias. A cerimônia de premiação acontecerá no National Building Museum em Washington (DC), em 6 de março de 2025.

Com o software FleetCycle, a digitalização trouxe benefícios importantes para a EAMS, incluindo a redução de não-conformidades em documentos, maior produtividade dos técnicos e melhor comunicação entre a equipe. Por exemplo, a conversão de cartões de tarefas em arquivos digitais simplificou as aprovações de trabalho não rotineiras, reduzindo um processo de dias para apenas algumas horas.

Além disso, a EAMS diminuiu o uso de papel em 85% na comparação ano a ano, tornando o ambiente de trabalho mais sustentável. De forma geral, a Embraer conseguiu reduzir os tempos de resposta e aumentar a previsibilidade das demandas.

‌



“A Embraer Aircraft Maintenance Services está expandindo sua presença nos Estados Unidos e em outros países, e investir em soluções digitais é um componente-chave de sua estratégia de crescimento. Isso permite transformações rápidas e aumento da capacidade para atender melhor os clientes, enquanto permanecemos focados em segurança e qualidade”, diz Carlos Naufel, Presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte. “Estamos honrados em receber este reconhecimento importante para a companhia e especialmente para a nossa equipe de MRO.”

“Estamos todos honrados com esse prêmio, que mostra quanto nosso departamento de MRO é realmente inspirador. Sou muito grato à Aviation Week e à indústria por esse reconhecimento. Não apenas entregamos um produto notavelmente inovador, mas trabalhamos com o mais alto nível de segurança e qualidade”, afirma Frank Stevens, Vice-Presidente Global de Serviços de MRO da Embraer Serviços & Suporte.

‌



“A transição dos serviços de MRO para um ambiente de documentação digital é um salto tecnológico e uma prova da capacidade de nossas pessoas impulsionarem o progresso. Ao equipar nossas equipes com ferramentas mais inteligentes, nós as capacitamos para trabalhar de forma ágil, segura e colaborativa, transformando cada desafio em uma oportunidade de inovação”, comenta Jason Grafton, Diretor Administrativo de Serviços de MRO da Embraer Serviços & Suporte.

Com unidades em Nashville (TN), Macon (GA) e em breve em Fort Worth (TX), a EAMS é um centro de excelência global para manutenção pesada e reparo de componentes das aeronaves das famílias ERJ e E-Jet da Embraer. A EAMS realizou a manutenção de mais de 4.000 aeronaves desde 2008 – mais de 2.500 delas passaram por manutenção pesada. As três instalações oferecerão 20 posições de hangar com mais de 850 técnicos altamente qualificados e 3.500 peças entre seus recursos de reparo.

‌



A EAMS é certificada pelas seguintes autoridades: a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), o Bailiado de Guernsey, a Agência Nacional de Aviação Civil no Brasil (ANAC) e a Autoridade de Aviação Civil de Bermuda (BCAA).

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.