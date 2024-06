Empresa oferece serviço exclusivo em nicho pouco explorado dentro de aeroportos

Alto contraste

A+

A-

FlyBy Viagens: serviço de Concierge (Divulgação FlyBy Viagens)

Os viajantes estão buscando cada vez mais comodidade na hora de viajar. Com isso, apoiar os passageiros desde o embarque até o desembarque tem sido a aposta da FlyBy Viagens, ecossistema de viagens inteligentes, para evitar estresses e facilitar o check-in, despacho de malas, entre outros processos que podem gerar dor de cabeça nos aeroportos. Com atendimento premium 24 horas por dia, 7 dias por semana, a Flyby Viagens oferece serviço exclusivo de concierges nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos, transformando a experiência do cliente com atendimento semelhante ao de marcas de luxo.

Na prática, os profissionais da FlyBy recepcionam e acompanham cada cliente de forma proativa, antecipando e resolvendo possíveis intercorrências, desde a caminhada até check-in, com as malas, até a área segura do aeroporto, garantindo uma jornada confortável, tranquila e livre de preocupações.

O serviço foi implementado há dois anos. Os concierges agendam o check-in, auxiliam com a bagagem, com a marcação de assentos em caso de troca de aeronave, acompanham até a área segura, antes do embarque, aguardam o embarque para se certificar que deu tudo certo e, se necessário, buscam informações e apoio com as equipes de atendimento das companhias aéreas, entre outros.

Mas o que é um concierge de aeroporto?

Publicidade

Para quem não sabe, é um profissional experiente e dedicado que oferece assistência personalizada aos viajantes em todas as etapas da sua jornada pelo aeroporto. Seja agilizando o check-in, facilitando o acesso às salas VIP, ou organizando transporte terrestre, os concierges garantem que os passageiros tenham uma experiência tranquila e livre de preocupações. “Esse é um serviço premium que está mudando o conceito de voar de nossos clientes. Estamos oferecendo um nível inédito de experiência e eficiência,” afirma Gianlucca Nahas, cofundador da FlyBy Viagens.

Benefícios dos serviços de concierge em aeroportos:

Publicidade

Agilidade e eficiência: Evita filas e otimiza o tempo no aeroporto com a ajuda de um concierge que cuida de todas as formalidades e burocracias

Evita filas e otimiza o tempo no aeroporto com a ajuda de um concierge que cuida de todas as formalidades e burocracias Tranquilidade e segurança: Tenha a certeza de que sua bagagem está segura e que você chegará a tempo para o seu voo, sem se preocupar com imprevistos.

Tenha a certeza de que sua bagagem está segura e que você chegará a tempo para o seu voo, sem se preocupar com imprevistos. Personalização e atenção: Desfrute de um atendimento personalizado e atencioso, com um concierge que estará à disposição para atender às suas necessidades específicas.

Quem se beneficia dos serviços de concierge em aeroportos?

Os serviços de concierge em aeroportos são ideais para:

Publicidade

Viajantes frequentes: Aqueles que viajam com frequência podem se beneficiar da agilidade e do conforto proporcionados pelos concierges.

Aqueles que viajam com frequência podem se beneficiar da agilidade e do conforto proporcionados pelos concierges. Viajantes a negócios: Profissionais que precisam otimizar seu tempo e garantir uma viagem tranquila e produtiva podem contar com a expertise dos concierges.

Profissionais que precisam otimizar seu tempo e garantir uma viagem tranquila e produtiva podem contar com a expertise dos concierges. Famílias: viajar em família é sempre uma aventura, com o serviço às famílias com crianças pequenas podem aproveitar os serviços para garantir uma viagem mais tranquila e sem stress.

viajar em família é sempre uma aventura, com o serviço às famílias com crianças pequenas podem aproveitar os serviços para garantir uma viagem mais tranquila e sem stress. Passageiros com necessidades especiais: Pessoas com necessidades especiais podem receber assistência personalizada para garantir uma viagem segura e confortável.

Investindo em uma experiência de viagem superior:

Os serviços de concierge representam um investimento em uma experiência de viagem superior, proporcionando mais agilidade, conforto, exclusividade e tranquilidade aos passageiros. Seja a negócios ou a lazer, os concierges garantem que sua jornada pelo aeroporto seja inesquecível. “A ideia de implantar o serviço nos aeroportos de Guarulhos e Viracopos veio da necessidade. Entendemos que viajar precisa ser com o menor estresse possível e se nós, FlyBy Viagens, pudermos proporcionar a melhor experiência aos nossos clientes é isso que faremos”, destaca Marco Fragali, cofundador da empresa.

‌‍Sobre a FlyBy

A FlyBy Viagens é um ecossistema de viagens inteligentes, com atendimento premium 24 horas por dia, 7 dias por semana, para busca e reserva de passagens aéreas em Classe Executiva, hospedagens e passeios. Seu grande diferencial é a presença de concierges nos aeroportos de Guarulhos (GRU) e Viracopos (VCP) para apoio no embarque e desembarque dos clientes, além do constante monitoramento dos voos para suporte imediato em caso de atrasos e cancelamentos por parte das companhias aéreas. Fundada em 2018 por Gianlucca Nahas e Marco Fragali, eleitos Forbes Under 30 em 2021 na categoria Varejo & E-commerce, a FlyBy encerrou 2023 com faturamento de R$180 milhões de reais, crescimento de 52% em relação ao ano anterior. Em 2024, deve alcançar faturamento de R$300 milhões de reais, com a oferta de novos serviços turísticos e expansão internacional. A empresa também possui um escritório em Miami (EUA), para atender clientes americanos, europeus e latinos.









Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.