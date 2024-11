Empresa realiza degustação em avião temático da Turma da Mônica A ativação é realizada em aeronaves da GOL e faz parte de uma iniciativa da empresa paranaense Polpanorte Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 19/10/2024 - 01h44 (Atualizado em 19/10/2024 - 01h44 ) twitter

Empresa leva sua linha licenciada de açaís da Turma da Mônica para as alturas

Durante o mês de outubro, a Polpanorte leva sua linha licenciada de açaís da Turma da Mônica para as alturas! A indústria paranaense, líder de produção e vendas do produto no Brasil, promove degustações no avião temático da GOL que decola com a ação “Coelhadas no Ar”, com artes inéditas criadas exclusivamente pela Mauricio de Sousa Produções (MSP) em comemoração aos 60 anos da Mônica. Os voos são sempre uma surpresa para os passageiros, que só descobrem que participarão da ação na hora do embarque. E neste mês das crianças, para deixar a viagem de pequenos e adultos ainda mais especial, o açaí da Polpanorte fará parte do serviço de bordo em alguns desses voos. O objetivo é aproximar a marca ainda mais do público final e proporcionar uma experiência inesquecível de sabor, cremosidade e diversão até a última colherada.

Para quem estiver em São Paulo, a oportunidade de provar a linha de açaís desenvolvida especialmente para as famílias brasileiras, vai acontecer também em terra firme. Ao longo do mês, ativações com degustações também serão realizadas na Sala VIP da GOL no aeroporto de Guarulhos.

“Temos muito orgulho dessa linha e queremos que cada vez mais pessoas possam experimentar. Quando pensamos em associar nosso açaí a um licenciado de alto impacto emocional, que conversasse com o público consumidor da nossa marca e, acima de tudo, carregasse nossos valores e foco na qualidade, foi inevitável. O primeiro nome na mesa foi a Turma da Mônica. E deu super certo, eles são um sucesso e agradam pessoas de todas as idades", comenta Carlos Bentim, head Comercial & Marketing da Polpanorte.

Licenciados - Fruto da parceria entre a tradicional indústria alimentícia Polpanorte e a Mauricio de Sousa Produções (MSP), a primeira linha de açaí da Turma da Mônica foi lançada em 2023. Nela, cada sabor é representado por um personagem icônico da turminha: Mônica (Açaí Tradicional), Cebolinha (Açaí com Morango), Magali (Açaí com Banana) e Cascão (Açaí com Creme de Avelã). Em breve, os consumidores poderão provar, também, o Açaí com Paçoca, que será representado pelo Chico Bento. Os produtos da linha Polpanorte + Turma da Mônica são reduzidos em açúcares. Além disso, as versões Tradicional, com Morango e com Banana são livres de conservantes e corantes artificiais.

Mercado -- Graças às suas duas plantas industriais, em Japurá (PR) e em Benevides (PA), a Polpanorte, empresa do Grupo Zeppone, conta atualmente com mais de 130 produtos, que chegam a 40 mil pontos de venda só no Brasil.

A companhia, que também está presente em 21 países da Europa, América Latina e Estados Unidos, fechou 2023 com crescimento de 33% no comparativo com o ano anterior, ultrapassando a casa dos R$400 milhões de faturamento, sendo o açaí o responsável por mais da metade desse volume. Para 2024, a expectativa de faturamento é de R$ 540 milhões, um crescimento de em torno de 30%.

Corroborando a busca por qualidade, a Polpanorte alcançou, em março deste ano, a Recomendação de Certificação FSSC 22000, norma referencial de segurança da Iniciativa Global de Segurança de Alimentos (GFSI) e passou a fazer parte do seleto grupo de empresas alimentícias brasileiras que são certificadas. Hoje no país apenas 2% das companhias possuem essa certificação.

