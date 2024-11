Empresário brasileiro compartilha ideias inspiradoras de viagem após volta ao mundo de helicóptero Durante evento promovido pela Webull, André Borges de Freitas narra sua história de coragem, superação e desafios que enfrentou ao voar 63 mil quilômetros por 35 países em 106 dias Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 26/11/2024 - 16h19 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h19 ) twitter

Evento Webull para homenagear André Borges Freitas

O empresário André Borges de Freitas, de 55 anos, tem conquistado a atenção do público ao compartilhar sua experiência de dar a volta ao mundo de helicóptero. Ao lado do co-piloto Peter Wilson, o executivo completou uma jornada de 106 dias, retornando a Santa Catarina após percorrer 63 mil quilômetros – o equivalente a uma volta e meia ao planeta. O executivo sobrevoou 35 países, totalizando em mais de 350 horas de voo, e contou os detalhes desta aventura no evento da Webull, plataforma líder de investimentos digitais, que aconteceu nesta terça-feira, dia 26 de novembro.

A abertura do evento contou com uma apresentação na qual André compartilhou a motivação por trás dessa ousada jornada e os obstáculos que teve que enfrentar. “Sou piloto apaixonado por avião e helicóptero há 26 anos. Tive essa ideia há cerca de 10 anos, onde vi que essa seria a melhor maneira de conhecer o mundo, e quando conheci o Peter, que não só havia dado a volta ao mundo, mas batido o recorde mundial, conversamos sobre fazermos em um tempo ainda mais curto e conquistarmos um feito histórico”, comentou.

Para o executivo, quem planeja realizar uma viagem dessa magnitude deve contar com empresas parceiras especializadas em planejamento de voos e viagens para garantir um suporte eficiente. “O clima já é um fator que traz perrengues imprevisíveis. Por este motivo, é imprescindível ter parceiros que ajudem a evitar problemas burocráticos de aeroportos, vistos e documentações – que são pontos que podemos mitigar e que enfrentamos nesta viagem, em especial nos Estados Unidos e Colômbia", comentou Borges, durante o evento.

Ao compartilhar sua história, Borges relembrou os desafios técnicos enfrentados durante a jornada. “Enfrentamos uma falha no sistema de rastreamento por GPS enquanto sobrevoamos a Bulgária, além de um voo sobre um vulcão recém-ativado após um terremoto na Rússia”, comentou.

Ainda de acordo com o empresário, um dos pilares fundamentais para ter uma viagem confortável é a confiança na sua aeronave – que deve estar preparada com especificações para enfrentar todo tipo de clima – e no co-piloto que te acompanhará nesta trajetória. Além disso, na ocasião, André teve a oportunidade de compartilhar seus planos para o futuro e as aprendizagens que essa experiência trouxe para sua trajetória pessoal e profissional.

“Quando passa por um vento que não está calculado, uma neblina que tira sua visão, uma chuva que causa turbulência ou até mesmo todas essas condições ao mesmo tempo, você aprende a manter a cabeça fria para passar pelos perrengues”, afirmou ele, enfatizando a preparação mental e organizacional para o êxito da jornada.

O empresário mencionou, ainda, que sua trajetória está sendo analisada pelo Guinness World Records, com a possibilidade de ser reconhecida como o voo mais rápido em torno do planeta em um helicóptero. Além disso, interagiu com a audiência e ofereceu conselhos úteis para aqueles que aspiram a viver experiências incríveis.

Volta ao mundo com a Webull

A fim de auxiliar os viajantes ao redor do mundo, a Conta Global da Webull oferece uma solução financeira completa para os brasileiros que viajam ou fazem compras no exterior, proporcionando vantagens exclusivas como um programa de recompensas completo e um cartão de débito internacional que permite realizar compras em dólar sem incidência de IOF. A conta possibilita depósitos instantâneos por meio do PIX com IOF de 1,1%, saques gratuitos em mais de 42.000 caixas eletrônicos e sem taxas de abertura, manutenção ou anuidade.

Integrada ao aplicativo da Webull, que proporciona total controle sobre gastos e investimentos, tornando a administração financeira mais fácil. Com a bandeira Mastercard, o cartão é aceito em mais de 180 nações, oferecendo conveniência e proteção para operações internacionais. Os utilizadores acumulam pontos que podem ser transformados em cashback, passagens, hospedagens, pontos em programa de recompensas parceiros ou vales-presente.

Conhecida por sua forma inovadora de atuar no mercado financeiro, a corretora de investimentos promoveu o evento como uma inspiração aos viajantes globais. “Histórias como essas motivam não só pela bravura e perseverança, mas também pela habilidade de converter obstáculos em realizações notáveis. Aprendemos que os problemas fazem parte das viagens e esperamos que cada vez mais os viajantes contem conosco para evitar perrengues financeiros durante suas aventuras pelo mundo”, comentou Ruben Guerrero, CEO da Webull Brasil.

Sobre a Webull

A Webull é uma plataforma líder de investimento digital, construída sobre uma infraestrutura global de última geração. O Grupo Webull tem sua sede em St. Petersburg, Flórida, e é apoiado por investidores de private equity localizados nos Estados Unidos, Europa e Ásia. Com mais de 40 milhões de downloads globalmente, a empresa está operacional em mais de 14 escritórios ao redor do mundo e oferece aos investidores de varejo acesso 24/7 aos mercados financeiros globais. Os usuários podem colocar suas estratégias de investimento em prática, negociando ações globais, ETFs, opções e ações fracionadas através da plataforma de negociação da Webull. Com negociação de baixo custo em uma ampla gama de ativos, a Webull está revolucionando a forma como as pessoas abordam o investimento. Saiba mais em https://www.webull-br.com/.

