Entenda as coberturas de cancelamento e interrupção de viagens Seguros de viagem costumam cobrir eventos que levem ao cancelamento de uma viagem; especialista explica como funciona cada cobertura Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 01/11/2024 - 05h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 09h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

coberturas de cancelamento e interrupção de viagens: entenda Pexels

O que fazer diante de um imprevisto que te impede de continuar uma viagem de férias? Uma das possíveis respostas é acionar o seguro viagem e pedir o reembolso das diárias perdidas no hotel ou do ticket para o museu que não será usado, por exemplo.

É fato que se tornou cada vez mais importante contar com a proteção adequada para imprevistos em viagens: de acordo com a Squaremouth, marketplace de seguro viagem, quase metade de todas as reivindicações pagas em 2023 nos EUA estava relacionada a viagens canceladas ou interrompidas.

As coberturas para cancelamento e interrupção de viagem são fundamentais para evitar prejuízos, mas operam de acordo com algumas regras que podem não ser conhecidas pela maioria dos turistas.

Para Maurício Amaral, CEO da Universal Assistance no Brasil, marca de seguro viagem do Grupo Zurich, “o cancelamento da viagem, seja antes ou durante, infelizmente é uma realidade, e quanto mais as pessoas viajam, mais chance de um cancelamento acontecer. Nesse sentido, a contratação de um seguro viagem precisa ser vista como um investimento, pois pode poupar o viajante de um grande prejuízo financeiro e de muita dor de cabeça”.

‌



Cancelamento de viagem: cobertura antes de partir

A cobertura de cancelamento de viagem oferece proteção quando, por algum motivo grave, o segurado é impedido de iniciar sua viagem. Isso pode acontecer devido ao falecimento de um familiar, acidentes, doenças que exigem internação hospitalar ou até mesmo por convocação judicial.

Nesses casos, este tipo de cobertura pode cobrir as despesas relacionadas a passagens aéreas, hospedagem e outros serviços turísticos que não serão utilizados.

‌



Maurício lembra que, antes de acionar a cobertura de cancelamento, é importante que o segurado primeiro entre em contato com os fornecedores de sua viagem, como companhias aéreas, hotéis, parques e guias turísticos, para verificar a possibilidade de reembolso ou crédito.

Somente após esgotadas essas alternativas, o seguro deve ser acionado, tendo em vista que os seguros cobrem “despesas não reembolsáveis”. Além disso, ele recomenda que o viajante sempre tenha em mãos as políticas de reembolso dos fornecedores e guarde as mensagens caso um reembolso seja negado.

‌



“Se uma empresa se negou a realizar o reembolso, guarde a mensagem, isso pode facilitar o processo de pedido de reembolso pela cobertura do seguro viagem”, indica Maurício.

Interrupção de viagem: segurança em todos os momentos

A cobertura de interrupção de viagem pode ser ativada em situações nas quais o viajante é obrigado a interromper seu percurso e retornar antecipadamente ao local de origem.

Entre as condições cobertas estão o falecimento de familiares, doença ou acidente pessoal que impeça a continuação da viagem, ou a internação hospitalar súbita de um parente próximo, como cônjuge, pais ou filhos.

Nessas situações, o seguro cobre as despesas irrecuperáveis pelos dias não usufruídos e a remarcação da passagem de retorno ao local de origem.

Além disso, em caso de acidente grave que exija o retorno antecipado do segurado para tratamento médico em seu local de origem, o “retorno sanitário” também é considerado uma forma de interrupção de viagem. Ele é acionado quando, por recomendação médica, o segurado não pode continuar sua viagem e precisa de assistência para retornar ao local de origem.

Proteção é essencial, mas tem limites

Tanto em caso de cancelamento antes da viagem quanto de interrupção é fundamental que o viajante esteja atento às limitações das coberturas. Em muitos casos, o seguro viagem pode não cobrir cancelamentos decorrentes de questões climáticas, mudanças de planos sem justificativa ou eventos já em andamento no momento da contratação do seguro, como desastres naturais ou conflitos políticos.

Essas situações devem ser verificadas antes do fechamento do contrato, para evitar surpresas desagradáveis.

Para Maurício, “ninguém gosta de pensar em cancelamento, mas imprevistos acontecem, e ter essa proteção traz mais tranquilidade. Pode ser uma doença inesperada, um problema familiar ou até uma mudança de planos. O importante é saber que, se algo der errado, o seguro garante que o investimento na viagem não será perdido".

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.