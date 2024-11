Espaço Bluma focado no bem-estar do passageiro é inaugurado no BH Airport Localizado na área de embarque, próximo ao portão 20, espaço oferece serviços como manicure e pedicure, escova e massagem relaxante Luiz Fara Monteiro|Luiz Fara MonteiroOpens in new window 15/10/2024 - 17h25 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h25 ) twitter

BH Airport: opções de serviços de conveniência e conforto Divulgação

Fazer as unhas, lavar os cabelos ou receber uma massagem relaxante. Agora, quem aguarda um voo no BH Airport também pode cuidar do seu bem-estar no novo espaço da Bluma, que acaba de ser inaugurado na área de embarque, próximo ao portão 20. A proposta do espaço – assim como as salas VIP – é oferecer ao viajante opções de serviços de conveniência e conforto, preenchendo aquele tempo que ele ficaria ocioso, aguardando o momento de embarque. Os serviços também podem ser muito úteis para quem chega a Belo Horizonte e quer sair do aeroporto com o visual pronto para os compromissos que terá na cidade.O espaço oferece uma variedade de serviços, que incluem: manicure, pedicure, massagem relaxante, escalda pés, lavagem e secagem de cabelo, escova e babyliss.

Os clientes que utilizam cartões de crédito associados a programas de adesão que oferecem acesso a salas VIP, como Priority Pass e Lounge Key, poderão aproveitar esses serviços gratuitamente. Para isso, basta acessar os aplicativos Priority Pass ou Lounge Key, fazer login, pesquisar por BH Airport e selecionar Bluma. Os passageiros que não possuem esses programas poderão pagar pelos serviços à parte.

O gestor de Varejo e Hospitalidade do BH Airport, Lucas Malachias lembra que o terminal internacional mineiro já tem mais de 100 operações em seu mix comercial e a Bluma chega para completar com um serviço diferenciado. “Esse é mais um espaço que reforça o nosso compromisso de entregar a melhor experiência ao nosso passageiro, pensando em diferentes aspectos de sua jornada dentro do aeroporto. Preencher o tempo de espera com um bom serviço de bem-estar com certeza vai agregar muito aos nossos passageiros, além de ser muito conveniente para aqueles que estão sempre em trânsito e nem sempre conseguem se planejar para essas atividades de autocuidado em sua própria cidade”, afirma.

